Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ В 2025 ГОДУ РЕАЛИЗУЕТСЯ СВЫШЕ 700 КОММЕРЧЕСКИХ ИНВЕСТПРОЕКТОВ НА BR 9,1 МЛРД.


16:04 28.10.2025

В Беларуси в 2025 году реализуется свыше 700 коммерческих инвестпроектов на BR 9,1 млрд. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, значительный вклад в развитие регионов вносит инициатива «Один район–один проект»: к концу года будет завершено 90 из 147 бизнес-идей, появится порядка 700 новых рабочих мест.

«Набирает обороты стартовавшая в этом году «Региональная инициатива»: ее пул достиг отметки в 100 проектов на 100 млн. рублей, от 5 из них ожидаем экономического эффекта уже к декабрю 2025-го.

Существенную отдачу прогнозируем от импортозамещающих и интеграционных инвестпроектов: 25 из них тоже завершится в 2025-м, высокооплачиваемую работу получат 355 человек.

В целом до конца года планируем завершение 230 из 700 коммерческих проектов и создание 2,5 тыс. новых рабочих мест», - отметили в экономическом ведомстве.

Большая инвестиционная работа предстоит и в 2026-м: свыше 630 проектов на 10 млрд. рублей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.10.2025
валюта курс
EUR 3.4440
USD 2.9548
RUB 3.6973
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4475 -0
USD 2.9548 +0.0278
RUB 3.6973 +0.0016
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4400 3.4450
USD 2.9530 2.9550
RUB 3.6850 3.6900
подробнее

Конвертация в банках
на 28.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1670
EUR/RUB 93.3000 93.4000
USD/RUB 79.9000 80.1000
подробнее
