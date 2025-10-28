|О компании
|28.10.2025
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ В 2025 ГОДУ РЕАЛИЗУЕТСЯ СВЫШЕ 700 КОММЕРЧЕСКИХ ИНВЕСТПРОЕКТОВ НА BR 9,1 МЛРД.
16:04 28.10.2025
В Беларуси в 2025 году реализуется свыше 700 коммерческих инвестпроектов на BR 9,1 млрд. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, значительный вклад в развитие регионов вносит инициатива «Один район–один проект»: к концу года будет завершено 90 из 147 бизнес-идей, появится порядка 700 новых рабочих мест.
«Набирает обороты стартовавшая в этом году «Региональная инициатива»: ее пул достиг отметки в 100 проектов на 100 млн. рублей, от 5 из них ожидаем экономического эффекта уже к декабрю 2025-го.
Существенную отдачу прогнозируем от импортозамещающих и интеграционных инвестпроектов: 25 из них тоже завершится в 2025-м, высокооплачиваемую работу получат 355 человек.
В целом до конца года планируем завершение 230 из 700 коммерческих проектов и создание 2,5 тыс. новых рабочих мест», - отметили в экономическом ведомстве.
Большая инвестиционная работа предстоит и в 2026-м: свыше 630 проектов на 10 млрд. рублей.
