Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ: НА МОГИЛЕВЩИНЕ НАБЛЮДАЕТСЯ ТЕНДЕНЦИЯ К УЛУЧШЕНИЮ ФИНСОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ


13:41 28.10.2025

В Могилевской области наблюдается тенденция к улучшению финансового состояния коммунальных предприятий. Об этом заявил начальник Могилевского территориального отдела по санации и банкротству, комментируя итоги первого полугодия 2025-го по организациям региона, сообщает пресс-служба Минэкономики.

В январе-июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество коммунальных организаций, требующих оздоровления, уменьшилось на 1,7%.

Лучших показателей удалось достичь в строительной отрасли: количество проблемных организаций сократилось более чем на 10%. В качестве примера успешной работы коммунальных строительных предприятий отмечены Глусская ПМК №249 и Кричевская ПМК № 264.

«Своевременное принятие мер оздоровления позитивно влияет на результаты деятельности организаций, столкнувшихся с временными трудностями», – отметил Константин Барауля.
