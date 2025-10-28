Через Белорусскую универсальную товарную биржу реализован рекордный объем газосиликатных блоков белорусского производства на внутреннем рынке. Об этом сообщает Telegram-канал БУТБ.

За 2 торговые сессии заключена 31 биржевая сделка общим объемом почти 63 тыс.куб.м на сумму 7 млн BYN - на данный момент рекорд для этой группы товаров.

Торги проводились в сотрудничестве с Белорусской цементной компанией (БЦК) с целью обеспечения строительных предприятий необходимыми материалами до конца 2025 г.

В торгах участвовали около 40 строительных организаций, более половины из них заключили сделки, выкупив значительный объем выставленного товара.

Большую роль сыграла гибкая ценовая политика БЦК, которая с учетом приближения "низкого сезона" вышла на торги с конкурентоспособным предложением.

С начала 2025 г. представители белорусского строительного сектора закупили на бирже свыше 139 тыс.куб.м строительных блоков, что в 2,7 раза больше, чем в январе-октябре 2024 г.