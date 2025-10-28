|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ЧЕРЕЗ БУТБ РЕАЛИЗОВАН РЕКОРДНЫЙ ОБЪЕМ ГАЗОСИЛИКАТНЫХ БЛОКОВ БЕЛОРУССКОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ
13:34 28.10.2025
Через Белорусскую универсальную товарную биржу реализован рекордный объем газосиликатных блоков белорусского производства на внутреннем рынке. Об этом сообщает Telegram-канал БУТБ.
За 2 торговые сессии заключена 31 биржевая сделка общим объемом почти 63 тыс.куб.м на сумму 7 млн BYN - на данный момент рекорд для этой группы товаров.
Торги проводились в сотрудничестве с Белорусской цементной компанией (БЦК) с целью обеспечения строительных предприятий необходимыми материалами до конца 2025 г.
В торгах участвовали около 40 строительных организаций, более половины из них заключили сделки, выкупив значительный объем выставленного товара.
Большую роль сыграла гибкая ценовая политика БЦК, которая с учетом приближения "низкого сезона" вышла на торги с конкурентоспособным предложением.
С начала 2025 г. представители белорусского строительного сектора закупили на бирже свыше 139 тыс.куб.м строительных блоков, что в 2,7 раза больше, чем в январе-октябре 2024 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 28.10.2025
Курсы в банках
на 28.10.2025
Конвертация в банках
на 28.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте