ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ЧЕРЕЗ БУТБ РЕАЛИЗОВАН РЕКОРДНЫЙ ОБЪЕМ ГАЗОСИЛИКАТНЫХ БЛОКОВ БЕЛОРУССКОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ


13:34 28.10.2025

Через Белорусскую универсальную товарную биржу реализован рекордный объем газосиликатных блоков белорусского производства на внутреннем рынке. Об этом сообщает Telegram-канал БУТБ.

За 2 торговые сессии заключена 31 биржевая сделка общим объемом почти 63 тыс.куб.м на сумму 7 млн BYN - на данный момент рекорд для этой группы товаров.

Торги проводились в сотрудничестве с Белорусской цементной компанией (БЦК) с целью обеспечения строительных предприятий необходимыми материалами до конца 2025 г.

В торгах участвовали около 40 строительных организаций, более половины из них заключили сделки, выкупив значительный объем выставленного товара.

Большую роль сыграла гибкая ценовая политика БЦК, которая с учетом приближения "низкого сезона" вышла на торги с конкурентоспособным предложением.

С начала 2025 г. представители белорусского строительного сектора закупили на бирже свыше 139 тыс.куб.м строительных блоков, что в 2,7 раза больше, чем в январе-октябре 2024 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.10.2025
валюта курс
EUR 3.4063
USD 2.9270
RUB 3.6957
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4475 -0
USD 2.9548 +0.0278
RUB 3.6973 +0.0016
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4400 3.4450
USD 2.9530 2.9550
RUB 3.6850 3.6900
подробнее

Конвертация в банках
на 28.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1670
EUR/RUB 93.3000 93.4000
USD/RUB 79.9000 80.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте