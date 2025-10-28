ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


МАРТ ВЫЯВИЛ КАРТЕЛЬНЫЙ СГОВОР В СФЕРЕ ОПТОВОЙ РЕАЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ


13:14 28.10.2025

В рамках борьбы с картельными соглашениями, ограничивающими конкуренцию при оптовой реализации средств защиты растений, МАРТ выдало предписания ООО «Франдеса», «Мастер урожая», «Открытый горизонт» и «Мир защиты».

Как уточнили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, цель — устранение практик, ведущих к разделу рынка по территориальному признаку и кругу потребителей, что мешает формированию справедливых цен. Предписания требуют разработки открытых правил реализации продукции и создания контроля за их соблюдением. Такой подход должен повысить доступность цен для сельхозпроизводителей.

За эффективное взаимодействие приказом Министра ряд сотрудников Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля поощрены благодарностями, почетными грамотами, медалями.

Кроме того, МАРТ выявило в действиях УП «Дзержинское ЖКХ», доминирующего на товарным рынке услуг по приему и захоронению ТКО в границах Дзержинского района, создание дискриминационных условий, включая отказ в заключении договоров с ИООО «РЕМОНДИС». УП «Дзержинское ЖКХ» было предупреждено о необходимости в письменной форме информировать о порядке заключения договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на полигоне ТКО в границах районов. Предупреждение выполнено.

МАРТ выдало ОАО «Белвторчермет» предупреждение о необходимости разработать и утвердить документированный порядок определения сроков оплаты за поставляемый металлолом, который будет обеспечивать недискриминационный подход и единые критерии при заключении контрактов с юридическими лицами. В частности, организация должна разместить данный порядок на официальном сайте и проинформировать заявителя, ООО «ЗМК экология города», об установленном порядке оплаты, чтобы устранить признаки нарушения антимонопольного законодательства. Предупреждение выполнено.
