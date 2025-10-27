Очередной факт недекларирования денежных средств выявили брестские таможенники в пункте пропуска «Брест».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, деньги ввозил из Польши гражданин Украины, который прибыл в Беларусь пассажиром микроавтобуса.

Для пересечения границы он выбрал предназначенный для следования без товаров, подлежащих декларированию, зеленый коридор. Только таможенники обнаружили при нем более 66 тыс. долларов США.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкцией предусмотрен штраф или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок

Брестская таможня в этом году отмечает более чем в два раза рост незаконно перемещаемой валюты в сравнении с прошлым.

Уже установлено более 550 фактов перемещения через белорусско-польскую границу наличных денежных средств в нарушение таможенного законодательства.

Лицам, которые не задекларировали денежные средства в размере более 10 тыс. долларов США в эквиваленте, грозит штраф до 30 базовых величин с конфискацией валюты или без конфискации, а в размере более 30 тыс. долларов США - уголовное дело.