ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ВЫЯВИЛИ ОЧЕРЕДНОЙ ФАКТ НЕДЕКЛАРИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ


12:43 28.10.2025

Очередной факт недекларирования денежных средств выявили брестские таможенники в пункте пропуска «Брест».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, деньги ввозил из Польши гражданин Украины, который прибыл в Беларусь пассажиром микроавтобуса.

Для пересечения границы он выбрал предназначенный для следования без товаров, подлежащих декларированию, зеленый коридор. Только таможенники обнаружили при нем более 66 тыс. долларов США.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкцией предусмотрен штраф или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок

Брестская таможня в этом году отмечает более чем в два раза рост незаконно перемещаемой валюты в сравнении с прошлым.

Уже установлено более 550 фактов перемещения через белорусско-польскую границу наличных денежных средств в нарушение таможенного законодательства.

Лицам, которые не задекларировали денежные средства в размере более 10 тыс. долларов США в эквиваленте, грозит штраф до 30 базовых величин с конфискацией валюты или без конфискации, а в размере более 30 тыс. долларов США - уголовное дело.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.10.2025
валюта курс
EUR 3.4063
USD 2.9270
RUB 3.6957
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.10.2025
валюта курс +/-
USD 2.9270 -0.0531
RUB 3.6957 +0.0267
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4050 3.4280
USD 2.9300 2.9400
RUB 3.6800 3.6950
подробнее

Конвертация в банках
на 28.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1600 1.1690
EUR/RUB 92.1000 93.1012
USD/RUB 79.3000 80.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте