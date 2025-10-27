ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


«БЕЛАВИА» ВЫПОЛНИЛА ПЕРВЫЙ РЕЙС НА ШРИ-ЛАНКУ


12:12 28.10.2025

Авиакомпания «Белавиа» выполнила первый рейс на Шри-Ланку. Об этом сообщает Telegram-канал национального перевозчика.

28 октября состоялось открытие первого рейса Минск–Маттала.

Рейсы будут выполняться по вторникам на Airbus A330-200:

вылет из Минска – в 02.10, прибытие в аэропорт Маттала – в 14.00 (по местному времени)

вылет из аэропорта Маттала – в 16.00, прибытие в Минск – в 23.30 (по местному времени)

Полёт составит 9 часов 20 минут.

На борту пассажиров будут кормить дважды: в экономическом классе — горячий обед и сэндвич; в бизнес-классе — два горячих блюда.

Напомним, для посещения Шри-Ланки гражданам Беларуси необходимо заранее оформить электронное разрешение на въезд (ETA).
