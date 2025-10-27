|О компании
|28.10.2025
«БЕЛАВИА» ВЫПОЛНИЛА ПЕРВЫЙ РЕЙС НА ШРИ-ЛАНКУ
12:12 28.10.2025
Авиакомпания «Белавиа» выполнила первый рейс на Шри-Ланку. Об этом сообщает Telegram-канал национального перевозчика.
28 октября состоялось открытие первого рейса Минск–Маттала.
Рейсы будут выполняться по вторникам на Airbus A330-200:
вылет из Минска – в 02.10, прибытие в аэропорт Маттала – в 14.00 (по местному времени)
вылет из аэропорта Маттала – в 16.00, прибытие в Минск – в 23.30 (по местному времени)
Полёт составит 9 часов 20 минут.
На борту пассажиров будут кормить дважды: в экономическом классе — горячий обед и сэндвич; в бизнес-классе — два горячих блюда.
Напомним, для посещения Шри-Ланки гражданам Беларуси необходимо заранее оформить электронное разрешение на въезд (ETA).
