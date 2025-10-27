В Беларуси обновлен перечень профессий для упрощенного привлечения иностранных работников в 2026 году. Соответствующее постановление Министерства труда и социальной защиты №115 от 10 октября 2025 г официально опубликовано на Национальном правовом портале.

Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, при приеме на работу иностранцев по профессиям и на должности, включенные в перечень, нанимателю достаточно уведомить орган внутренних дел.

В иных случаях нанимателю нужно получить специальное разрешение и доказать, что занятие свободных рабочих мест (вакансий) не может быть обеспечено гражданами Беларуси и иностранцами, имеющими ВНЖ.

Обновленный перечень включает:

• 29 рабочих профессий. Удовлетворяют почти 40% потребностей нанимателей в рабочих кадрах.

Впервые в список включена профессия «овощевод» — это связано с активным развитием овощеводства в стране.

• 18 должностей служащих. Способствующих привлечению в страну высококвалифицированных работников, в первую очередь, инженерных и медицинских специальностей.