ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МИНТРУДА ОБНОВИЛО ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ ДЛЯ УПРОЩЕННОГО ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ


11:43 28.10.2025

В Беларуси обновлен перечень профессий для упрощенного привлечения иностранных работников в 2026 году. Соответствующее постановление Министерства труда и социальной защиты №115 от 10 октября 2025 г официально опубликовано на Национальном правовом портале.

Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, при приеме на работу иностранцев по профессиям и на должности, включенные в перечень, нанимателю достаточно уведомить орган внутренних дел.

В иных случаях нанимателю нужно получить специальное разрешение и доказать, что занятие свободных рабочих мест (вакансий) не может быть обеспечено гражданами Беларуси и иностранцами, имеющими ВНЖ.

Обновленный перечень включает:

• 29 рабочих профессий. Удовлетворяют почти 40% потребностей нанимателей в рабочих кадрах.

Впервые в список включена профессия «овощевод» — это связано с активным развитием овощеводства в стране.

• 18 должностей служащих. Способствующих привлечению в страну высококвалифицированных работников, в первую очередь, инженерных и медицинских специальностей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.10.2025
валюта курс
EUR 3.4063
USD 2.9270
RUB 3.6957
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.10.2025
валюта курс +/-
USD 2.9270 -0.0531
RUB 3.6957 +0.0267
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4050 3.4280
USD 2.9300 2.9400
RUB 3.6800 3.6950
подробнее

Конвертация в банках
на 28.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1600 1.1690
EUR/RUB 92.1000 93.1012
USD/RUB 79.3000 80.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте