|28.10.2025
Экономика РБ
МИНТРУДА ОБНОВИЛО ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ ДЛЯ УПРОЩЕННОГО ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ
11:43 28.10.2025
В Беларуси обновлен перечень профессий для упрощенного привлечения иностранных работников в 2026 году. Соответствующее постановление Министерства труда и социальной защиты №115 от 10 октября 2025 г официально опубликовано на Национальном правовом портале.
Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, при приеме на работу иностранцев по профессиям и на должности, включенные в перечень, нанимателю достаточно уведомить орган внутренних дел.
В иных случаях нанимателю нужно получить специальное разрешение и доказать, что занятие свободных рабочих мест (вакансий) не может быть обеспечено гражданами Беларуси и иностранцами, имеющими ВНЖ.
Обновленный перечень включает:
• 29 рабочих профессий. Удовлетворяют почти 40% потребностей нанимателей в рабочих кадрах.
Впервые в список включена профессия «овощевод» — это связано с активным развитием овощеводства в стране.
• 18 должностей служащих. Способствующих привлечению в страну высококвалифицированных работников, в первую очередь, инженерных и медицинских специальностей.
