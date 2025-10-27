В Mark Formelle выпустили обновленную коллекцию термобелья для всей семьи. В нее вошли линейки, рассчитанные на разную степень холода – вплоть до экстремально низких температур.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе бренда, в коллекцию вошли шесть линеек термобелья: Eco Line, Viloft Thermo, Bamboo & Wool, Warm Tech, Microcomb, Termowool. Каждая – для разных погодных условий и температур. Все линейки сохраняют тепло, эффективно отводят влагу, быстро высыхают и остаются практически незаметными под одеждой.

Линейка Eco Line подходит для носки поздней осенью и мягкой зимой. Она выполнена из египетского хлопка с подчесом и добавлением эластана, благодаря чему ткань мягко прилегает к телу, быстро впитывает влагу, а анатомический крой обеспечивает отличную посадку.

Модели линейки Viloft Thermo предназначены для температур от +5℃ до -20℃. В их основу входят волокна полиэстера Trevira и вискозы Viloft, которые помогают поддерживать естественный температурный баланс, предотвращая перегрев и переохлаждение. При этом ткань приятна к телу и очень эластична.

Модели серии Bamboo & Wool разработаны специально для зимнего времени: сочетание бамбукового волокна и мягкой шерсти делает изделия ультратонкими, воздухопроницаемыми, но при этом надежно сохраняющими тепло. Преимуществом моделей также являются гипоаллергенность и высокая гигроскопичность.

Для экстремально низких температур до -30℃ предназначена линейка Warm Tech, созданная по японской технологии. Ультратонкие волокна микроакрила в составе ткани создают воздушные ячейки, которые работают по принципу натуральной шерсти и помогают удерживать тепло в условиях сильных морозов.

Для повседневной носки была разработана линейка Microcomb, которая обладает гладкой верхней стороной и микроначесом по изнанке, что позволяет использовать ее при морозах до -20℃. Термобелье плотно прилегает к телу и незаметно под одеждой.

«При создании коллекции особое внимание мы уделили разнообразию моделей и их функциональности: каждая линейка рассчитана на разные погодные условия, а широкий ассортимент моделей позволяет подобрать идеальный вариант. В этом году коллекция пополнилась и абсолютно новой линейкой Termowool – изделиями из более теплого трикотажного полотна с добавлением большого процента шерсти. Это термобелье плотнее и теплее тех моделей, что выпускались ранее, и отличается характерной фактурой и переплетением. Это особенно актуально в условиях суровой зимы и сильного ветра, а также станет отличным решением для активных занятий спортом на открытом воздухе (даже рыбалки)», – отмечают в Mark Formelle.

Ассортимент термобелья, кроме классических комплектов из джемпера и легинсов, представлен шортами, футболками, боди, лонгсливами, водолазками и кальсонами. Такое разнообразие позволяет легко подобрать одежду первого слоя под любую ситуацию и образ жизни. Модели выполнены в базовых цветах – черном, графитовом, бежевом, а также в трендовых оттенках тауп, нюд и светло-серый меланж.

Новая коллекция термобелья уже доступна во всех магазинах Mark Formelle по стране и в интернет-магазине бренда с доставкой на дом.