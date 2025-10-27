|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В MARK FORMELLE ВЫПУСТИЛИ ОБНОВЛЕННУЮ КОЛЛЕКЦИЮ ТЕРМОБЕЛЬЯ
11:10 28.10.2025
В Mark Formelle выпустили обновленную коллекцию термобелья для всей семьи. В нее вошли линейки, рассчитанные на разную степень холода – вплоть до экстремально низких температур.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе бренда, в коллекцию вошли шесть линеек термобелья: Eco Line, Viloft Thermo, Bamboo & Wool, Warm Tech, Microcomb, Termowool. Каждая – для разных погодных условий и температур. Все линейки сохраняют тепло, эффективно отводят влагу, быстро высыхают и остаются практически незаметными под одеждой.
Линейка Eco Line подходит для носки поздней осенью и мягкой зимой. Она выполнена из египетского хлопка с подчесом и добавлением эластана, благодаря чему ткань мягко прилегает к телу, быстро впитывает влагу, а анатомический крой обеспечивает отличную посадку.
Модели линейки Viloft Thermo предназначены для температур от +5℃ до -20℃. В их основу входят волокна полиэстера Trevira и вискозы Viloft, которые помогают поддерживать естественный температурный баланс, предотвращая перегрев и переохлаждение. При этом ткань приятна к телу и очень эластична.
Модели серии Bamboo & Wool разработаны специально для зимнего времени: сочетание бамбукового волокна и мягкой шерсти делает изделия ультратонкими, воздухопроницаемыми, но при этом надежно сохраняющими тепло. Преимуществом моделей также являются гипоаллергенность и высокая гигроскопичность.
Для экстремально низких температур до -30℃ предназначена линейка Warm Tech, созданная по японской технологии. Ультратонкие волокна микроакрила в составе ткани создают воздушные ячейки, которые работают по принципу натуральной шерсти и помогают удерживать тепло в условиях сильных морозов.
Для повседневной носки была разработана линейка Microcomb, которая обладает гладкой верхней стороной и микроначесом по изнанке, что позволяет использовать ее при морозах до -20℃. Термобелье плотно прилегает к телу и незаметно под одеждой.
«При создании коллекции особое внимание мы уделили разнообразию моделей и их функциональности: каждая линейка рассчитана на разные погодные условия, а широкий ассортимент моделей позволяет подобрать идеальный вариант. В этом году коллекция пополнилась и абсолютно новой линейкой Termowool – изделиями из более теплого трикотажного полотна с добавлением большого процента шерсти. Это термобелье плотнее и теплее тех моделей, что выпускались ранее, и отличается характерной фактурой и переплетением. Это особенно актуально в условиях суровой зимы и сильного ветра, а также станет отличным решением для активных занятий спортом на открытом воздухе (даже рыбалки)», – отмечают в Mark Formelle.
Ассортимент термобелья, кроме классических комплектов из джемпера и легинсов, представлен шортами, футболками, боди, лонгсливами, водолазками и кальсонами. Такое разнообразие позволяет легко подобрать одежду первого слоя под любую ситуацию и образ жизни. Модели выполнены в базовых цветах – черном, графитовом, бежевом, а также в трендовых оттенках тауп, нюд и светло-серый меланж.
Новая коллекция термобелья уже доступна во всех магазинах Mark Formelle по стране и в интернет-магазине бренда с доставкой на дом.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 27.10.2025
Курсы в банках
на 28.10.2025
Конвертация в банках
на 28.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте