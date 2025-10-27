автоцентр «Точка» запустил сервис покупки автомобилей с использованием криптовалюты. Такая возможность стала результатом партнерства официального дилера Geely и Belgee с белорусской криптоплатформой WhiteBird. Об этом сообщает пресс-служба автоцетра.

В Беларуси впервые интегрировали сервис обмена криптовалюты в процесс покупки автомобиля. Вариант покупки авто за счет обмена криптовалюты работает при выборе любой модели Geely, в том числе кроссоверов Coolray, Monjaro и Atlas. Таким же способом можно взять электромобили Geely E8 и EX-5. «Крипта» может пригодиться и при оформлении одной из пяти моделей Belgee. Обмен криптовалюты при этом происходит со сниженной комиссией.

«Это не эксперимент и не акция, а полноценный сервис, работающий в правовом поле Беларуси. Мы пошли навстречу пожеланиям современного поколения водителей. Теперь можно легко и просто использовать свои сбережения в криптовалюте для покупки нового автомобиля Geely и Belgee. Более того, для наших покупателей WhiteBird установил минимальную комиссию, чтобы тем самым еще и поддержать отечественный автопром», – отмечают в автоцентре «Точка».

Оформление покупки и обмен криптовалюты происходят онлайн, без посещения офиса автоцентра. Покупатель выбирает модель Geely или Belgee и связывается с «Точкой» для подтверждения финальной стоимости в рублях.

После этого автоцентр переключит на менеджера WhiteBird, который поможет обменять криптовалюту по сниженному тарифу – он установлен специально для проекта. После этого наступает этап оформления сделки. После оплаты, автомобиль можно забрать в автоцентре или попросить доставить по любому адресу в Беларуси.

«Коллаборация с автоцентром «Точка» создает удобный и безопасный мост между цифровыми активами и автомиром. Теперь инвестиционный успех можно легко конвертировать в статус владельца нового автомобиля. Вся процедура полностью легальна и прозрачна. Оплата авто происходит официально в белорусских рублях», – отмечают в WhiteBird.

Для владельцев криптоактивов действуют те же цены, что и при покупке наличными. То же самое касается скидок и бонусов на Geely или Belgee. На недостающую сумму можно взять кредит.

По прогнозам «Точки», по новой схеме будут покупать каждый десятый Geely или Belgee в автоцентре. Рынок криптовалюты может привлечь новых покупателей и омолодить аудиторию двух брендов в Беларуси.