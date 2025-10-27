ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
СИСТЕМА АНТИКОРРУПЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА ОАО «ОИЗ» ПОЛУЧИЛА МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕРТИФИКАТ


10:14 28.10.2025

Система менеджмента противодействия коррупции Оршанского инструментального завода, входящего в «МТЗ-ХОЛДИНГ», отмечена аккредитованным сертификатом соответствия требованиям международного стандарта ISO 37001:2016. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказала заместитель директора по идеологической работе, кадрам и социальному развитию ОАО «ОИЗ» Ирина Панкратова.

«Система позволяет выявлять и снижать риски взяточничества, внедрять средства контроля и оценивать их эффективность. Успешное прохождение аудита и получение сертификата демонстрирует приверженность нашего предприятия принципам честности и деловой этики. Это безусловно поспособствует повышению репутации завода и привлечению надежных клиентов и партнеров», — подчеркнула Ирина Панкратова.

Международный стандарт ISO 37001:2016 является эффективным антикоррупционным инструментом в мировой практике и содержит ряд мер по противодействию взяточничеству: таких как разработка антикоррупционной политики, определение правил этического корпоративного поведения, обучение сотрудников, риск-ориентированный подход к организации деятельности предприятия, наличие системы сообщения о возможных нарушениях внутренних правил. Организация, внедрившая его, получает статус «Добропорядочная компания».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.10.2025
валюта курс
EUR 3.4063
USD 2.9270
RUB 3.6957
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.10.2025
валюта курс +/-
USD 2.9270 -0.0531
RUB 3.6957 +0.0267
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4050 3.4280
USD 2.9300 2.9400
RUB 3.6800 3.6950
подробнее

Конвертация в банках
на 28.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1600 1.1690
EUR/RUB 92.1000 93.1012
USD/RUB 79.3000 80.0000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
