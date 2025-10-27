|О компании
|28.10.2025
Экономика РБ
СИСТЕМА АНТИКОРРУПЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА ОАО «ОИЗ» ПОЛУЧИЛА МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕРТИФИКАТ
10:14 28.10.2025
Система менеджмента противодействия коррупции Оршанского инструментального завода, входящего в «МТЗ-ХОЛДИНГ», отмечена аккредитованным сертификатом соответствия требованиям международного стандарта ISO 37001:2016. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказала заместитель директора по идеологической работе, кадрам и социальному развитию ОАО «ОИЗ» Ирина Панкратова.
«Система позволяет выявлять и снижать риски взяточничества, внедрять средства контроля и оценивать их эффективность. Успешное прохождение аудита и получение сертификата демонстрирует приверженность нашего предприятия принципам честности и деловой этики. Это безусловно поспособствует повышению репутации завода и привлечению надежных клиентов и партнеров», — подчеркнула Ирина Панкратова.
Международный стандарт ISO 37001:2016 является эффективным антикоррупционным инструментом в мировой практике и содержит ряд мер по противодействию взяточничеству: таких как разработка антикоррупционной политики, определение правил этического корпоративного поведения, обучение сотрудников, риск-ориентированный подход к организации деятельности предприятия, наличие системы сообщения о возможных нарушениях внутренних правил. Организация, внедрившая его, получает статус «Добропорядочная компания».
