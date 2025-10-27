ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


МТС ПРЕДЛОЖИЛ НОВЫМ АБОНЕНТАМ ДО 24 ЛЕТ БЕЗЛИМИТНУЮ СВЯЗЬ НА «БЕЗЛИМИТИЩЕ YOUNG» ЗА 9,90 В МЕСЯЦ


17:12 27.10.2025

МТС снизил абонентскую плату для новых абонентов до 24 лет, которые подключат молодежный тарифный план «Безлимитище Young».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, в первые 90 дней она составит всего 9,90 рубля в месяц, далее ежемесячная абонплата обойдется в 25,00 рублей в месяц (при подключении нового номера).

Пользователи тарифного плана «Безлимитище Young» получат безлимит интернета на максимальной скорости с раздачей трафика в режиме модема, а также звонков во все сети Беларуси.

Подключить тариф на спецусловиях могут белорусы от 14 до 23 лет включительно, выбравшие новый номер в МТС.
