Экономика РБ


В МАРТ ОБСУДИЛИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕОБОСНОВАННОМУ И НЕДОБРОСОВЕСТНОМУ ПОСРЕДНИЧЕСТВУ ПРИ ЗАКУПКАХ


16:48 27.10.2025

В минувшую пятницу состоялся онлайн-семинар, посвященный актуальным направлениям работы МАРТ и органов государственного надзора по противодействию необоснованному и недобросовестному посредничеству при закупках товаров (работ, услуг), сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В мероприятии приняли участие представители Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, Комитета государственного контроля Республики Беларусь и бизнес-сообщества. Семинар открылся вступительным словом заместителя министра антимонопольного регулирования и торговли Натальи Василевской, в ходе которого она подчеркнула важность совместных усилий в борьбе с злоупотреблениями и нарушениями при проведении закупок.

Начальник отдела регулирования закупок МАРТ Сергей Новиков рассказал о типичных нарушениях законодательства о государственных закупках с учетом последних нововведений.

Также были заслушаны выступления Ирины Мурончик, начальника отдела координации контрольной деятельности, и Андрея Матюшенко, начальника главного экспертно-правового управления Комитета государственного контроля. Они осветили ключевые проблемные вопросы и законодательные меры, направленные на предотвращение недобросовестных практик в сфере посредничества.

Дополнительное внимание уделили анализу характерных примеров недобросовестной деятельности, а также вопросам борьбы с коррупцией в сфере закупок. Спикер Генеральной прокуратуры Игорь Гребо проинформировал о мерах, предпринимаемых ведомством, а Александр Осмоловский - председатель правления ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» - рассказал о реализуемых мероприятиях по противодействию необоснованному посредничеству.

Справочно:

В сентябре 2025 г. Министерством антимонопольного регулирования и торговли проведен выборочный мониторинг соблюдения законодательства о государственных закупках при закупке товаров (работ, услуг) для нужд учреждений здравоохранения, образования, сельского хозяйства, при строительстве объектов и др. По итогам мониторинга тридцати шести процедур государственных закупок почти в половине случаев выявлены нарушения законодательства о государственных закупках.

Основные нарушения, выявленные в ходе мониторинга, – неправомерное установление требований к участникам процедур государственных закупок, условий применения преференциальной поправки, описание предмета государственной закупки, содержание документов, предоставляемых для подготовки предложения и др.

Заказчикам (организаторам) процедур государственных закупок направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений (недостатков). Рекомендации выполнены в полном объеме.

По результатам мониторинга МАРТ предотвращено проведение процедур государственных закупок с нарушением законодательства о государственных закупках товаров (работ, услуг) на сумму порядка 39 миллионов белорусских рублей.
