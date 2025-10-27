|О компании
Экономика РБ
В ВОЛОЖИНСКОМ РАЙОНЕ КОМИТЕТОМ ГОСКОНТРОЛЯ ПРЕСЕЧЕНА НЕЗАКОННАЯ ДОБЫЧА ПЕСКА
14:48 27.10.2025
КГК Минской области выявлены грубые нарушения природоохранного законодательства, допущенные при строительстве автомойки в Воложинском районе. Об этом сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля.
Установлено, что местный предприниматель, игнорируя нормы законодательства, самовольно произвел добычу 94 тонн песчано-гравийной смеси. Работы велись без соответствующего разрешения. Добытый материал был использован на подготовку площадки для строительства автомойки.
Специалистами районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды рассчитан ущерб, причиненный окружающей среде, который составил более 7,1 тыс. рублей. Сумма вреда возмещена в бюджет.
В отношении предпринимателя составлен административный протокол за самовольное пользование природными ресурсами.
