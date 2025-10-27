«БелВитунифарм» строит завод по производству вакцин для людей и животных. Это будет биотехнологический кластер. По задумке он принесет стране деньги и компетенции, рассказали в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

«Параллельно со строительством промышленных предприятий начинается строительство и R&D-центров, лабораторий, которые будут вести постоянную разработку новых иммунобиологических препаратов как в медицине, так и в ветеринарии. Мы планируем создать на нашей площадке центр по мониторингу и диагностике инфекционных заболеваний животных в нашей стране и в ближайшем зарубежье, чтобы нам понимать, какие иммунопрофилактические мероприятия проводить в сельхозорганизациях.

На сегодня есть существенная проблема у нас в стране – мы очень зависимы от импорта вакцин против болезни птиц, свиней. Мы самостоятельно закрываем не более четверти потребности страны вакцин против болезни крупного рогатого скота. Естественно, это отражается негативно на биологической безопасности, на продовольственной безопасности страны. В этом направлении мы хотим дальше развивать технологии вакцины.

Строительство нового R&D-центра позволит постоянно обновлять линейку иммунобиологических, биотехнологических препаратов для медицины», - рассказал генеральный директор ОАО «БелВитунифарм» Илья Даровских.

По словам Ильи Даровских, аналогичная ситуация будет двигаться по медицине.

«То есть строительство нового R&D-центра позволит нам постоянно обновлять линейку иммунобиологических, биотехнологических препаратов для медицины. Поскольку эта отрасль очень динамична, нам нужно будет постоянно обновлять свой пакет лекарственных средств.

В рамках этого проекта планируем приобретение ряда технологий у наших китайских партнеров, в том числе российские наши партнеры заходят сюда с технологиями медицинскими.

Те технологии, которые нам дают, – это платформы для определенных продуктов. На этой платформе мы уже в последующем можем развивать и иные продукты. И тут нам очень нужна помощь со стороны Академии наук. Это придаст определенный импульс развития нашей академической науки в стране», - отметил генеральный директор.

На все про все глава государства дал пять лет, полностью выпустить валидационную серию вакцин на ветеринарном заводе через два года. Сроки поставлены очень жесткие.

«2027-й – мы должны приступить к выпуску первых валидационных серий, опытно-промышленной серии по ветеринарным вакцинам. Дальше мы приступаем к модернизации существующего производственного корпуса по ветеринарии. И до 2030 года мы должны завершить модернизацию данной ветеринарной линейки полностью.

То же самое по медицине. В следующем году, весной, мы уже планируем начало строительства R&D-центра по разработке медицинских лекарственных средств и параллельно начать строительство завода по производству моноклональных антител», - сказал Илья Даровских.

Данное предприятие позволит не только закрыть весь спектр потребности страны в вакцинах для животных, но и нарастить экспортные поставки