Шесть фактов незаконного перемещения в Россию груш общей стоимостью более 940 тыс. бел. рублей установили белорусские таможенники в течение недели.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, во всех случаях фрукты пытались вывезти без необходимых для транспортировки документов и сертификатов, подтверждающих безопасность продукции.

Гомельские таможенники на белорусско-российском участке границы остановили два грузовика, в которых за пустыми банками и бутылками с минеральной водой было спрятано в общей сложности порядка 40 тонн груш.

Еще два факта установили сотрудники Могилевской таможни. Один и тот же индивидуальный предприниматель из Беларуси дважды предпринял попытку вывезти груши общим весом 39 тонн.

Еще 40 тонн груш в двух грузовиках задержали витебские таможенники.

По всем фактам в отношении перевозчиков (индивидуальных предпринимателей и юридического лица) таможенными органами начаты административные процессы в соответствии со ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь.

Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.