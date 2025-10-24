В Министерстве труда и соцзащиты рассказали, как белорусы будут работать и отдыхать в ноябре.

7 ноября (пятница) – День Октябрьской революции. Эта дата в нашей стране признана официальным выходным.

Таким образом, выходными днями являются: 7,8,9 ноября

В соответствии с производственным календарем у белорусов в ноябре при шестидневной рабочей неделе будет 24 рабочих дня, при пятидневной - 19 рабочих.

Расчетная норма рабочего времени в последнем месяце осени при 40-часовой рабочей неделе составит:

для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 151 час;

для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье – 157 часов.

Расчетная норма рабочего времени установлена постановлением Минтруда и соцзащиты от 15.11.2024 N 92 «Об установлении расчетной нормы рабочего времени на 2025 год».