ВПЕРЕДИ БОЛЬШИЕ ВЫХОДНЫЕ. В МИНТРУДА РАССКАЗАЛИ, КАК БЕЛОРУСЫ БУДУТ РАБОТАТЬ И ОТДЫХАТЬ В НОЯБРЕ


12:18 27.10.2025

В Министерстве труда и соцзащиты рассказали, как белорусы будут работать и отдыхать в ноябре.

7 ноября (пятница) – День Октябрьской революции. Эта дата в нашей стране признана официальным выходным.

Таким образом, выходными днями являются: 7,8,9 ноября

В соответствии с производственным календарем у белорусов в ноябре при шестидневной рабочей неделе будет 24 рабочих дня, при пятидневной - 19 рабочих.

Расчетная норма рабочего времени в последнем месяце осени при 40-часовой рабочей неделе составит:

для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 151 час;

для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье – 157 часов.

Расчетная норма рабочего времени установлена постановлением Минтруда и соцзащиты от 15.11.2024 N 92 «Об установлении расчетной нормы рабочего времени на 2025 год».
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.10.2025
валюта курс
EUR 3.4604
USD 2.9801
RUB 3.6690
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.10.2025
валюта курс +/-
USD 2.9801 -0.0031
RUB 3.6690 +0.002
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4150 3.4200
USD 2.9280 2.9300
RUB 3.6900 3.6950
подробнее

Конвертация в банках
на 27.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1640 1.1670
EUR/RUB 92.5000 93.0000
USD/RUB 79.5000 79.6000
подробнее
