|27.10.2025
Экономика РБ
ВПЕРЕДИ БОЛЬШИЕ ВЫХОДНЫЕ. В МИНТРУДА РАССКАЗАЛИ, КАК БЕЛОРУСЫ БУДУТ РАБОТАТЬ И ОТДЫХАТЬ В НОЯБРЕ
12:18 27.10.2025
В Министерстве труда и соцзащиты рассказали, как белорусы будут работать и отдыхать в ноябре.
7 ноября (пятница) – День Октябрьской революции. Эта дата в нашей стране признана официальным выходным.
Таким образом, выходными днями являются: 7,8,9 ноября
В соответствии с производственным календарем у белорусов в ноябре при шестидневной рабочей неделе будет 24 рабочих дня, при пятидневной - 19 рабочих.
Расчетная норма рабочего времени в последнем месяце осени при 40-часовой рабочей неделе составит:
для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 151 час;
для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье – 157 часов.
Расчетная норма рабочего времени установлена постановлением Минтруда и соцзащиты от 15.11.2024 N 92 «Об установлении расчетной нормы рабочего времени на 2025 год».
