ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


АГРАРИИ БЕЛАРУСИ С УЧЕТОМ РАПСА И КУКУРУЗЫ НАМОЛОТИЛИ 10,14 МЛН. ТОНН ЗЕРНА


11:49 27.10.2025

В Беларуси на 27 октября намолочено 10,047 млн. тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2,505 млн.тонн, Гродненская – 1,972 млн.тонн, Брестская – 2.032 млн.тонн, Могилевская – 1,325 млн.тонн, Гомельская – 1,255 млн.тонн, Витебская – 1,050 млн.тонн

Зерновые и зернобобовые культуры с кукурузой убраны с 93% площадей, что составляет 2 151 тысяч гектаров

Средняя урожайность зерна (с кукурузой) выше прошлогодней на 4,8 ц/га

Заготовлено льнотресты 191 тысяч тонн, урожайностью выше прошлогодней на 13 ц/га

Кукуруза на силос и зелёный корм убрана с 91% площадей, что составляет 927 тысяч гектаров. Заготовлено сенажа – 13 млн. 857 тыс. тонн – 99% плана. Силоса - 18 млн. 281 тыс.тонн - 88% плана. Травяных кормов - 9 млн. 229 тыс.тонн кормовых единиц - 92% плана

Сахарная свекла убрана с 75% площадей или 80 тыс.га. Накопано 4 миллиона 125 тысяч тонн корнеплода. Урожайность выше прошлогодней на 38,4 ц/га

Картофеля накопано 671 тысяча тонн.

Всего овощей, выращенных в открытом грунте собрано 170 тысяч тонн. Засеянные площади составляют более 8 тысяч гектаров, уже убрано 85%.

Поднято зяби на площади 430 тысяч гектаров, что составляет 30% от плана в 1 432 тысячи гектаров. Зяблевая обработка почвы ведётся во всех регионах темпами, опережающими прошлогодние.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.10.2025
валюта курс
EUR 3.4604
USD 2.9801
RUB 3.6690
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.10.2025
валюта курс +/-
USD 2.9801 -0.0031
RUB 3.6690 +0.002
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4510 3.4700
USD 2.9600 2.9750
RUB 3.6600 3.6770
подробнее

Конвертация в банках
на 27.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1620 1.1680
EUR/RUB 93.5000 94.9000
USD/RUB 80.4000 81.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте