В Беларуси на 27 октября намолочено 10,047 млн. тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2,505 млн.тонн, Гродненская – 1,972 млн.тонн, Брестская – 2.032 млн.тонн, Могилевская – 1,325 млн.тонн, Гомельская – 1,255 млн.тонн, Витебская – 1,050 млн.тонн

Зерновые и зернобобовые культуры с кукурузой убраны с 93% площадей, что составляет 2 151 тысяч гектаров

Средняя урожайность зерна (с кукурузой) выше прошлогодней на 4,8 ц/га

Заготовлено льнотресты 191 тысяч тонн, урожайностью выше прошлогодней на 13 ц/га

Кукуруза на силос и зелёный корм убрана с 91% площадей, что составляет 927 тысяч гектаров. Заготовлено сенажа – 13 млн. 857 тыс. тонн – 99% плана. Силоса - 18 млн. 281 тыс.тонн - 88% плана. Травяных кормов - 9 млн. 229 тыс.тонн кормовых единиц - 92% плана

Сахарная свекла убрана с 75% площадей или 80 тыс.га. Накопано 4 миллиона 125 тысяч тонн корнеплода. Урожайность выше прошлогодней на 38,4 ц/га

Картофеля накопано 671 тысяча тонн.

Всего овощей, выращенных в открытом грунте собрано 170 тысяч тонн. Засеянные площади составляют более 8 тысяч гектаров, уже убрано 85%.

Поднято зяби на площади 430 тысяч гектаров, что составляет 30% от плана в 1 432 тысячи гектаров. Зяблевая обработка почвы ведётся во всех регионах темпами, опережающими прошлогодние.