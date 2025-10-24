КГК Гомельской области выявлены завышения стоимости работ при строительстве жилья. Об этом сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля.

Нарушения выявлены при контроле за строительством двух многоквартирных жилых домов в г. Калинковичи. Подрядчики необоснованно включали в расчетные документы фактически невыполненные работы, непонесенные затраты и неиспользованные материалы. При этом должного контроля со стороны заказчика не было.

Например, по одному из домов расход отдельных строительных материалов завышался более чем в 4 раза, а расстояние доставки песка – на 13 км. По другому дому подрядчику были оплачены фактически непонесенные им затраты по оштукатуриванию части стен и перегородок, а также материалы, которые по данным бухучета у него отсутствовали.

В целом сумма выявленных Комитетом госконтроля Гомельской области завышений стоимости работ и затрат составила более 120тыс. рублей.

Необоснованно полученные подрядчиком средства возмещены.