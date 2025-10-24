ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ ПРОДОЛЖИЛА СНИЖАТЬСЯ В СЕНТЯБРЕ


11:33 27.10.2025

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в сентябре 2025 г. составила 2746,4 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет.

В августе 2025 года средняя зарплата была 2762,7 рубля.

Таким образом, в сентябре 2025 года она снизилась по сравнению с августом 2025 года на 16,3 рубля.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за сентябрь составила 3596,8 рубля, Минской области – 2889,7 рубля, в Гомельской – 2438,8 рубля, Гродненской – 2474,1 рубля, Брестской – 2461,8 рубля, Витебской – 2323,2 рубля, Могилевской - 2335,1 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в августе была в секторе информации и связи – 5883,7 рубля. В сфере финансовых услуг и страхования – 3736,2 рубля, профессиональной, научной и технической деятельности - 3326,8 рубля, строительства – 3640,1 рубля, промышленности – 2914,1 рубля, транспорта и логистики — 2651,8 рубля, оптовой и розничной торговли, авто/мото ремонте — 2553,0 рубля, операций с недвижимым имуществом — 2437,4 рубля, здравоохранения и соцуслуг — 2148,1 рубля, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 2516,0 рубля, образования — 1766,1 рубля.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.10.2025
валюта курс
EUR 3.4604
USD 2.9801
RUB 3.6690
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.10.2025
валюта курс +/-
USD 2.9801 -0.0031
RUB 3.6690 +0.002
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4510 3.4700
USD 2.9600 2.9750
RUB 3.6600 3.6770
подробнее

Конвертация в банках
на 27.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1620 1.1680
EUR/RUB 93.5000 94.9000
USD/RUB 80.4000 81.0000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
