Уровень безработицы в Беларуси обновил исторический минимум, снизившись до 2,4% в III кв. 2025 г. после 2,6% во II кв.

По мнению аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР), при этом давление на рынок труда ослабевает: число размещенных вакансий сокращается уже три месяца подряд и достигло минимума с начала года.

«Ситуация на рынке труда стабилизируется на фоне замедления роста выпуска. Политика властей по вовлечению граждан в трудовую деятельность способствовала росту занятости до исторического максимума — 69,1%», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).