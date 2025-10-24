|О компании
|27.10.2025
Экономика РБ
ЕАБР: УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В БЕЛАРУСИ ОБНОВИЛ ИСТОРИЧЕСКИЙ МИНИМУМ, СНИЗИВШИСЬ ДО 2,4% В III КВАРТАЛЕ
10:26 27.10.2025
Уровень безработицы в Беларуси обновил исторический минимум, снизившись до 2,4% в III кв. 2025 г. после 2,6% во II кв.
По мнению аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР), при этом давление на рынок труда ослабевает: число размещенных вакансий сокращается уже три месяца подряд и достигло минимума с начала года.
«Ситуация на рынке труда стабилизируется на фоне замедления роста выпуска. Политика властей по вовлечению граждан в трудовую деятельность способствовала росту занятости до исторического максимума — 69,1%», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
