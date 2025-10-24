ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


БУТБ АККРЕДИТОВАЛА НОВОГО БРОКЕРА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ


09:47 27.10.2025

В рамках комплекса мероприятий по развитию биржевой торговли между Беларусью и Азербайджаном Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) аккредитовала еще одну брокерскую компанию в этой стране — опытного импортера продукции лесной промышленности ООО «MERA».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе биржи, данная компания работает на БУТБ с мая 2023 г. и за этот период приобрела на биржевой площадке порядка 110 тыс. куб. м пиломатериалов, ежегодно увеличивая объемы закупок.

Таким образом, теперь продвижением белорусских товаров на рынке Азербайджана и расширением пула азербайджанских покупателей занимаются два профессиональных участника биржевых торгов. По результатам 9 месяцев Азербайджан стал четвертым по объему сделок направлением экспорта белорусской продукции через БУТБ. Ожидается, что появление нового биржевого брокера положительно скажется на динамике продаж отечественных товаров на внешнем контуре.

Как отметил финансовый директор ООО «MERA» Парвиз Гасанов, переход в статус брокера является частью стратегии компании по масштабированию бизнеса в Беларуси и будет способствовать не только увеличению биржевого товарооборота с Азербайджаном, но и активизации торгово-экономического взаимодействия между двумя странами в целом.

«Решение стать биржевым брокером продиктовано стремлением получить дополнительные экспортно-импортные возможности, упростить доступ к новым партнерам и обеспечить дальнейшее укрепление позиций нашей компании на рынке Республики Беларусь. Кроме того, этот шаг позволит нам расширить ассортимент белорусских товаров, поставляемых в Азербайджан, привлечь на биржевую платформу новых покупателей и повысить доверие к биржевому механизму со стороны азербайджанских деловых кругов», — сообщил представитель азербайджанской брокерской компании.

В настоящее время с БУТБ сотрудничают 62 биржевых брокера из 12 стран. Наибольшее число брокеров аккредитовано в Беларуси, России, Китае и Узбекистане. По итогам января-сентября 2025 г. удельный вес сделок биржевых брокеров и их клиентов в общем объеме экспорта товаров через БУТБ составил 16% в стоимостном выражении.
