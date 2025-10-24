Уровень занятости населения Республики Беларусь (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15 − 74 лет) в III квартале 2025 г. составил 69,1%.

Как сообщает Национальный статкомитет, уровень безработицы (в соответствии с методологией Международной организации труда) – 2,4% от численности рабочей силы.

Среди женщин в трудоспособном возрасте уровень занятости и безработицы составляет 86,1% и 2,0% соответственно, среди мужчин – 85,2 % и 2,8% соответственно. Если сравнивать ситуацию среди представителей городского и сельского населения, то занятость среди первых чуть выше – 85,8% против 85,3%, а безработица – 2,6% против 1,8%.

При этом безработные в поиске работы используют несколько способов. В частности, смотрят вакансии в газетах или других СМИ, интернет-источниках — 64,6%. К друзьям, родственникам, знакомым за помощью обращаются 57,5% человек, непосредственно взаимодействуют с понравившейся организацией, потенциальным работодателем — 14,9%. А 23,9% граждан пользуются услугами службы занятости или ищут работу с помощью Общереспубликанского банка вакансий.

Обследование проводится в соответствии с методологией Международной организации труда на ежеквартальной основе в целях получения информации о численности рабочей силы, занятых, безработных, а также лицах, не входящих в состав рабочей силы, по полу, возрасту, уровню образования и другим демографическим и социально-экономическим характеристикам.

Обследование проводится во всех областях республики и Минске по выборочному методу и охватывает 0,8% от общего числа домашних хозяйств Беларуси с последующим распространением итогов на всю численность населения в обследуемом возрасте.