Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В III КВАРТАЛЕ 2025 ГОДА СОСТАВИЛ 2,4%


09:30 27.10.2025

Уровень занятости населения Республики Беларусь (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15 − 74 лет) в III квартале 2025 г. составил 69,1%.

Как сообщает Национальный статкомитет, уровень безработицы (в соответствии с методологией Международной организации труда) – 2,4% от численности рабочей силы.

Среди женщин в трудоспособном возрасте уровень занятости и безработицы составляет 86,1% и 2,0% соответственно, среди мужчин – 85,2 % и 2,8% соответственно. Если сравнивать ситуацию среди представителей городского и сельского населения, то занятость среди первых чуть выше – 85,8% против 85,3%, а безработица – 2,6% против 1,8%.

При этом безработные в поиске работы используют несколько способов. В частности, смотрят вакансии в газетах или других СМИ, интернет-источниках — 64,6%. К друзьям, родственникам, знакомым за помощью обращаются 57,5% человек, непосредственно взаимодействуют с понравившейся организацией, потенциальным работодателем — 14,9%. А 23,9% граждан пользуются услугами службы занятости или ищут работу с помощью Общереспубликанского банка вакансий.

Обследование проводится в соответствии с методологией Международной организации труда на ежеквартальной основе в целях получения информации о численности рабочей силы, занятых, безработных, а также лицах, не входящих в состав рабочей силы, по полу, возрасту, уровню образования и другим демографическим и социально-экономическим характеристикам.

Обследование проводится во всех областях республики и Минске по выборочному методу и охватывает 0,8% от общего числа домашних хозяйств Беларуси с последующим распространением итогов на всю численность населения в обследуемом возрасте.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.10.2025
валюта курс
EUR 3.4604
USD 2.9801
RUB 3.6690
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.10.2025
валюта курс +/-
USD 2.9801 -0.0031
RUB 3.6690 +0.002
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4510 3.4700
USD 2.9600 2.9750
RUB 3.6600 3.6770
подробнее

Конвертация в банках
на 27.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1620 1.1680
EUR/RUB 93.5000 94.9000
USD/RUB 80.4000 81.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
