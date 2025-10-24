|О компании
|24.10.2025
|
НА БРЕСТЧИНЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ РЕШЕНИЙ О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
17:08 24.10.2025
Решением Брестского областного исполнительного комитета от 9 октября 2025 г. № 737 утверждена Инструкция о порядке согласования решений о перераспределении, перенаправлении выпускников, молодых специалистов.
Как сообщает Национальный правовой портал, в частности, документом установлено, что решения о перераспределении и перенаправлении выпускников и молодых специалистов, принятые учреждениями высшего образования (УВО) и учреждениями среднего специального образования (УССО), осуществляющими подготовку специалистов по направлениям «Сельское хозяйство», «Ветеринария», «Рыбное хозяйство», проходят в обязательном порядке согласование с областным исполнительным комитетом. Это касается также выпускников и молодых специалистов с высшим образованием, за исключением медиков, направленных для работы в сельскую местность.
Для согласования решения о перераспределении и перенаправлении УВО или УССО представляют в облисполком установленный перечень документов. Они подлежат регистрации в день поступления и рассмотрению не позднее 15 календарных дней со дня регистрации.
По итогам рассмотрения принимается решение о согласовании или несогласовании соответствующего предложения.
Решение № 737 вступает в силу после его официального опубликования.
