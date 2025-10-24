Начальник управления экономики социальной сферы Министерства экономики Тарасенко Алексей Александрович 25 октября 2025 года проведет прямую телефонную линию по теме: «Государственные социальные стандарты по обслуживанию населения в Республике Беларусь».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе экономического ведомства, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона: +375(17) 200-05-03.