БЕЛАЗ отправляет партию из восьми карьерных самосвалов грузоподъемностью от 30 до 55 тонн в адрес ОАО «Доломит» – единственному в Республике Беларусь и крупнейшему в Европе предприятию по добыче и переработке доломитового сырья.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЕЛАЗа, два 45-тонника серии БЕЛАЗ-7547 уже доставлены по железной дороге на Рубовское месторождение в Витебской области. Вслед за ними на «Доломите» ждут еще шесть самосвалов. После сборки новая техника выйдет на дороги карьера «Гралево», который разрабатывается с начала 70-х годов прошлого века и достигает глубины 45 метров.

Добытую доломитовую породу БЕЛАЗы доставляют из карьера на территорию перерабатывающих цехов, где она дробится и просеивается на гигантских ситах на различные фракции. Доломит – минерал, широко востребованный в сельском хозяйстве как раскислитель почв для повышения плодородия земель, а также в строительной сфере, химической и металлургической отраслях.

БЕЛАЗы давно являются неотъемлемой частью производственного процесса белорусского добывающего предприятия, прочно заслужив репутацию надежной и высокопроизводительной техники.

Производительность, надежность и эксплуатационная привлекательность самосвалов БЕЛАЗ грузоподъемностью от 30 до 55 тонн, обеспечивается применением экономичных двигателей, современной гидромеханической трансмиссией, эффективной