Экономика РБ


БЕЛАЗ ОТПРАВЛЯЕТ ПАРТИЮ ИЗ 8 КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ В АДРЕС ОАО «ДОЛОМИТ»


14:05 24.10.2025

БЕЛАЗ отправляет партию из восьми карьерных самосвалов грузоподъемностью от 30 до 55 тонн в адрес ОАО «Доломит» – единственному в Республике Беларусь и крупнейшему в Европе предприятию по добыче и переработке доломитового сырья.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЕЛАЗа, два 45-тонника серии БЕЛАЗ-7547 уже доставлены по железной дороге на Рубовское месторождение в Витебской области. Вслед за ними на «Доломите» ждут еще шесть самосвалов. После сборки новая техника выйдет на дороги карьера «Гралево», который разрабатывается с начала 70-х годов прошлого века и достигает глубины 45 метров.

Добытую доломитовую породу БЕЛАЗы доставляют из карьера на территорию перерабатывающих цехов, где она дробится и просеивается на гигантских ситах на различные фракции. Доломит – минерал, широко востребованный в сельском хозяйстве как раскислитель почв для повышения плодородия земель, а также в строительной сфере, химической и металлургической отраслях.

БЕЛАЗы давно являются неотъемлемой частью производственного процесса белорусского добывающего предприятия, прочно заслужив репутацию надежной и высокопроизводительной техники.

Производительность, надежность и эксплуатационная привлекательность самосвалов БЕЛАЗ грузоподъемностью от 30 до 55 тонн, обеспечивается применением экономичных двигателей, современной гидромеханической трансмиссией, эффективной
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.10.2025
валюта курс
EUR 3.4596
USD 2.9832
RUB 3.6670
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.10.2025
валюта курс +/-
USD 2.9801 -0.0031
RUB 3.6690 +0.002
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4670 3.4680
USD 2.9740 2.9770
RUB 3.6610 3.6630
подробнее

Конвертация в банках
на 24.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1640 1.1660
EUR/RUB 94.6000 94.8000
USD/RUB 81.2000 81.4000
подробнее
