|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
БЕЛАЗ ОТПРАВЛЯЕТ ПАРТИЮ ИЗ 8 КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ В АДРЕС ОАО «ДОЛОМИТ»
14:05 24.10.2025
БЕЛАЗ отправляет партию из восьми карьерных самосвалов грузоподъемностью от 30 до 55 тонн в адрес ОАО «Доломит» – единственному в Республике Беларусь и крупнейшему в Европе предприятию по добыче и переработке доломитового сырья.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЕЛАЗа, два 45-тонника серии БЕЛАЗ-7547 уже доставлены по железной дороге на Рубовское месторождение в Витебской области. Вслед за ними на «Доломите» ждут еще шесть самосвалов. После сборки новая техника выйдет на дороги карьера «Гралево», который разрабатывается с начала 70-х годов прошлого века и достигает глубины 45 метров.
Добытую доломитовую породу БЕЛАЗы доставляют из карьера на территорию перерабатывающих цехов, где она дробится и просеивается на гигантских ситах на различные фракции. Доломит – минерал, широко востребованный в сельском хозяйстве как раскислитель почв для повышения плодородия земель, а также в строительной сфере, химической и металлургической отраслях.
БЕЛАЗы давно являются неотъемлемой частью производственного процесса белорусского добывающего предприятия, прочно заслужив репутацию надежной и высокопроизводительной техники.
Производительность, надежность и эксплуатационная привлекательность самосвалов БЕЛАЗ грузоподъемностью от 30 до 55 тонн, обеспечивается применением экономичных двигателей, современной гидромеханической трансмиссией, эффективной
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 24.10.2025
Курсы в банках
на 24.10.2025
Конвертация в банках
на 24.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте