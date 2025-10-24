ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БЕЛАРУСЬ И АЛТАЙСКИЙ КРАЙ НАМЕРЕНЫ РЕАЛИЗОВАТЬ ПОТЕНЦИАЛ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЕЙ


13:59 24.10.2025

Поставки белорусской мясомолочной продукции в Алтайский край и закупки зерна и семян для аграрного сектора Беларуси определены в качестве магистральных направлений сотрудничества Беларуси с «житницей Сибири» в сфере электронной биржевой торговли. Такая договоренность достигнута по результатам встречи представителей Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) с делегацией деловых кругов Алтайского края, которая прошла в Минске при содействии Торгового представительства Российской Федерации в Республике Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ по мнению участников мероприятия, в первую очередь необходимо увеличить объемы экспорта в Алтайский край белорусского сливочного масла, которое уже приобретается через БУТБ одним из крупнейших производителей молокопродуктов в регионе.

«За последний месяц биржевой индекс на сливочное масло, реализуемое на экспорт, снизился почти на 2,5%, делая эту продукцию еще более конкурентоспособной по цене на российском рынке. В связи с этим есть основания полагать, что нисходящий ценовой тренд положительно отразится на физических объемах закупок сливочного масла участниками биржевых торгов из Алтайского края. Помимо этого, планируется наладить поставки в регион белорусского сухого молока, которое входит в число самых популярных товарных позиций у российских пользователей биржевой площадки. На эту группу товаров пришлось 37% всего биржевого экспорта отечественной молочной продукции в январе-сентябре текущего года», — рассказали в пресс-службе БУТБ.

Что касается импорта из Алтайского края, то прорабатывается возможность реализации на торгах БУТБ для внутреннего рынка ячменя и маслосемян рапса, которыми богат регион. По информации БУТБ, на протяжении ряда лет спрос на зерновые и семена со стороны белорусских трейдеров сохраняется на стабильно высоком уровне, обеспечивая надежный канал сбыта для зарубежных сельхозпроизводителей. Так, по сравнению с январем-сентябрем 2024 г. общая сумма биржевых сделок по этим двум категориям товаров выросла на 5%, до 329 млн BYN.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.10.2025
валюта курс
EUR 3.4596
USD 2.9832
RUB 3.6670
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.10.2025
валюта курс +/-
USD 2.9801 -0.0031
RUB 3.6690 +0.002
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4670 3.4680
USD 2.9740 2.9770
RUB 3.6610 3.6630
подробнее

Конвертация в банках
на 24.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1640 1.1660
EUR/RUB 94.6000 94.8000
USD/RUB 81.2000 81.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте