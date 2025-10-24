Поставки белорусской мясомолочной продукции в Алтайский край и закупки зерна и семян для аграрного сектора Беларуси определены в качестве магистральных направлений сотрудничества Беларуси с «житницей Сибири» в сфере электронной биржевой торговли. Такая договоренность достигнута по результатам встречи представителей Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) с делегацией деловых кругов Алтайского края, которая прошла в Минске при содействии Торгового представительства Российской Федерации в Республике Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ по мнению участников мероприятия, в первую очередь необходимо увеличить объемы экспорта в Алтайский край белорусского сливочного масла, которое уже приобретается через БУТБ одним из крупнейших производителей молокопродуктов в регионе.

«За последний месяц биржевой индекс на сливочное масло, реализуемое на экспорт, снизился почти на 2,5%, делая эту продукцию еще более конкурентоспособной по цене на российском рынке. В связи с этим есть основания полагать, что нисходящий ценовой тренд положительно отразится на физических объемах закупок сливочного масла участниками биржевых торгов из Алтайского края. Помимо этого, планируется наладить поставки в регион белорусского сухого молока, которое входит в число самых популярных товарных позиций у российских пользователей биржевой площадки. На эту группу товаров пришлось 37% всего биржевого экспорта отечественной молочной продукции в январе-сентябре текущего года», — рассказали в пресс-службе БУТБ.

Что касается импорта из Алтайского края, то прорабатывается возможность реализации на торгах БУТБ для внутреннего рынка ячменя и маслосемян рапса, которыми богат регион. По информации БУТБ, на протяжении ряда лет спрос на зерновые и семена со стороны белорусских трейдеров сохраняется на стабильно высоком уровне, обеспечивая надежный канал сбыта для зарубежных сельхозпроизводителей. Так, по сравнению с январем-сентябрем 2024 г. общая сумма биржевых сделок по этим двум категориям товаров выросла на 5%, до 329 млн BYN.