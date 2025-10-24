|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
УРОЖАЙНОСТЬ КУКУРУЗЫ В СЕЛЬХОЗЦЕХЕ «ГАЙНА» МТЗ ВЫРОСЛА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 30%
13:56 24.10.2025
В сельскохозяйственном цехе «Гайна» Минского тракторного завода урожайность кукурузы более чем на 30% превысила прошлогодний уровень. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил начальник СХЦ Александр Андрейченко.
«Работы на полях, занятых под эту культуру, планируем завершить до конца октября. Под кукурузу у нас отведено более 1 тыс. га. На сегодня остались не убранными 250 га, а валовой сбор зеленой массы уже превысил 30 тыс. тонн. Средняя урожайность кукурузы оказалась значительно выше прошлогодней», — отметил Александр Андрейченко. По его словам, такой результат — следствие соблюдения аротехнологий. Кроме того, в период вегетации были благоприятные погодные условия. «Работы в «Гайне» будем продолжать до самых морозов. Сейчас механизаторы проводят зяблевую вспашку. Уже поднято 200 га зяби, нужно обработать еще 1,4 тыс. га», — добавил Александр Андрейченко.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 24.10.2025
Курсы в банках
на 24.10.2025
Конвертация в банках
на 24.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте