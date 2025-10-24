ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
УРОЖАЙНОСТЬ КУКУРУЗЫ В СЕЛЬХОЗЦЕХЕ «ГАЙНА» МТЗ ВЫРОСЛА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 30%


13:56 24.10.2025

В сельскохозяйственном цехе «Гайна» Минского тракторного завода урожайность кукурузы более чем на 30% превысила прошлогодний уровень. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил начальник СХЦ Александр Андрейченко.

«Работы на полях, занятых под эту культуру, планируем завершить до конца октября. Под кукурузу у нас отведено более 1 тыс. га. На сегодня остались не убранными 250 га, а валовой сбор зеленой массы уже превысил 30 тыс. тонн. Средняя урожайность кукурузы оказалась значительно выше прошлогодней», — отметил Александр Андрейченко. По его словам, такой результат — следствие соблюдения аротехнологий. Кроме того, в период вегетации были благоприятные погодные условия. «Работы в «Гайне» будем продолжать до самых морозов. Сейчас механизаторы проводят зяблевую вспашку. Уже поднято 200 га зяби, нужно обработать еще 1,4 тыс. га», — добавил Александр Андрейченко.
