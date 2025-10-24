ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


«ЛУЧ» И КИНОПОИСК ПРЕДСТАВИЛИ СОВМЕСТНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ К ПРЕМЬЕРЕ ВТОРОГО СЕЗОНА ПОПУЛЯРНОГО СЕРИАЛА


13:25 24.10.2025

Бренд «Луч» и Кинопоиск представляют специальную коллекцию часов «Кибердеревня», коллаборацию, где русская душа встречается с духом технологического прогресса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе бренда, новая коллекция часов - это история о времени, которое не делится на «тогда» и «потом».

О СЕРИАЛЕ

«Кибердеревня» – комедийный хит Кинопоиска, ставший символом нового отечественного фантастического юмора.В этой вселенной технологии не противопоставлены человеку, они живут рядом, в гармонии. Здесь робот может быть другом, а голограмма – женой. Мир, где цифровой код вплетается в берёзовые ветви, где роботы пекут хлеб, а любовь всё так же измеряется не мегабайтами, а временем, проведённым вместе. С выходом второго сезона вселенная «Кибердеревни» становится ещё масштабнее: новые герои, новые технологии и новые смыслы того, что делает нас людьми даже в цифровом мире.

Именно к этой премьере «Луч» создал специальную серию, вдохновлённую образом будущего, где техника служит человеку, а не наоборот.

О КОЛЛЕКЦИИ

Серия «Кибердеревня» – это мост между аналоговым временем и цифровой эрой.

Два мира: деревенский уют и техно-минимализм нашли отражение в каждой детали.

2 модели наручных часов.

4 модели будильников.

Один из будильников, кстати, можно будет увидеть во втором сезоне сериала. Попробуйте заметить его в кадре и узнайте, как выглядит время в мире будущего.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.10.2025
валюта курс
EUR 3.4596
USD 2.9832
RUB 3.6670
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.10.2025
валюта курс +/-
USD 2.9801 -0.0031
RUB 3.6690 +0.002
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4670 3.4680
USD 2.9740 2.9770
RUB 3.6610 3.6630
подробнее

Конвертация в банках
на 24.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1640 1.1660
EUR/RUB 94.6000 94.8000
USD/RUB 81.2000 81.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте