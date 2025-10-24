Бренд «Луч» и Кинопоиск представляют специальную коллекцию часов «Кибердеревня», коллаборацию, где русская душа встречается с духом технологического прогресса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе бренда, новая коллекция часов - это история о времени, которое не делится на «тогда» и «потом».

О СЕРИАЛЕ

«Кибердеревня» – комедийный хит Кинопоиска, ставший символом нового отечественного фантастического юмора.В этой вселенной технологии не противопоставлены человеку, они живут рядом, в гармонии. Здесь робот может быть другом, а голограмма – женой. Мир, где цифровой код вплетается в берёзовые ветви, где роботы пекут хлеб, а любовь всё так же измеряется не мегабайтами, а временем, проведённым вместе. С выходом второго сезона вселенная «Кибердеревни» становится ещё масштабнее: новые герои, новые технологии и новые смыслы того, что делает нас людьми даже в цифровом мире.

Именно к этой премьере «Луч» создал специальную серию, вдохновлённую образом будущего, где техника служит человеку, а не наоборот.

О КОЛЛЕКЦИИ

Серия «Кибердеревня» – это мост между аналоговым временем и цифровой эрой.

Два мира: деревенский уют и техно-минимализм нашли отражение в каждой детали.

2 модели наручных часов.

4 модели будильников.

Один из будильников, кстати, можно будет увидеть во втором сезоне сериала. Попробуйте заметить его в кадре и узнайте, как выглядит время в мире будущего.