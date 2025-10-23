Экономика РБ

РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ И КИТАЯ В ОБЛАСТИ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ ОБСУЖДЕНЫ В МИНПРОМЕ

12:20 24.10.2025 Министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов 23.10.2025 провёл рабочую встречу с вице-президентом Geely Auto Group Сон Юном. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс0слудбе Минпрома, стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и развития в области автомобилестроения. В ходе встречи были затронуты вопросы увеличения объемов производства, расширения ассортимента выпускаемых моделей и повышения качества продукции. Китайские партнеры выразили заинтересованность в расширении присутствия на белорусском рынке и отметили высокий потенциал совместной деятельности. Особое внимание было уделено вопросам локализации производства комплектующих и компонентов. Министр промышленности подчеркнул важность укрепления взаимовыгодных связей и выразил уверенность в успешном развитии совместных проектов. По итогам встречи стороны договорились продолжить работу над совершенствованием производственных процессов и внедрением новых технологий. Состоявшиеся переговоры стали важным этапом в укреплении экономических связей между Республикой Беларусь и Китаем и будут способствовать дальнейшему развитию отечественного автопрома.