|24.10.2025
Экономика РБ
РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ И КИТАЯ В ОБЛАСТИ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ ОБСУЖДЕНЫ В МИНПРОМЕ
12:20 24.10.2025
Министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов 23.10.2025 провёл рабочую встречу с вице-президентом Geely Auto Group Сон Юном.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс0слудбе Минпрома, стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и развития в области автомобилестроения.
В ходе встречи были затронуты вопросы увеличения объемов производства, расширения ассортимента выпускаемых моделей и повышения качества продукции.
Китайские партнеры выразили заинтересованность в расширении присутствия на белорусском рынке и отметили высокий потенциал совместной деятельности.
Особое внимание было уделено вопросам локализации производства комплектующих и компонентов.
Министр промышленности подчеркнул важность укрепления взаимовыгодных связей и выразил уверенность в успешном развитии совместных проектов.
По итогам встречи стороны договорились продолжить работу над совершенствованием производственных процессов и внедрением новых технологий.
Состоявшиеся переговоры стали важным этапом в укреплении экономических связей между Республикой Беларусь и Китаем и будут способствовать дальнейшему развитию отечественного автопрома.
