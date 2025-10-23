ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


СНОПКОВ: БЕЛАРУСЬ ГОТОВА ДЕЛИТЬСЯ С КАЗАХСТАНОМ ОПЫТОМ В АГРОСФЕРЕ И РАСШИРЯТЬ ПАРТНЕРСТВО


11:13 24.10.2025

В Беларуси накоплен значительный опыт и компетенции в создании эффективных сельскохозяйственных предприятий, которыми мы готовы поделиться с Казахстаном. Об этом заявил Первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков на первом Белорусско-казахстанском аграрном форуме, который прошел в Астане, сообщает пресс-служба Правительства.

"Беларусь действительно обладает значительным опытом, компетенциями и потенциалом в создании эффективных сельскохозяйственных предприятий. И мы готовы поделиться этим с Казахстаном и организовывать совместные проекты", - сказал первый заместитель премьер-министра.

Николай Снопков добавил, что перспективно сотрудничество как в сфере научных разработок, так и в области переработки молока, развития животноводства, растениеводства, фитосанитарного и ветеринарного контроля, подготовки квалифицированных кадров для аграрного сектора.

На форуме свои проекты и деловые предложения представили более 20 белорусских предприятий и организаций. Они демонстрируют широкий спектр инициатив в аграрном и промышленном секторах.

Николай Снопков назвал форум не только удобной переговорной площадкой, где можно найти надежных партнеров, но и действенным инструментом укрепления взаимовыгодных отношений. Он обратил внимание, что перед странами стоят глобальные вызовы. Взаимодействие должно не просто развиваться в формате купли-продажи, а основываться на новых формах и механизмах.

Как рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сельское хозяйство формирует около 7% ВВП страны и обеспечивает более 250 тыс. рабочих мест. Беларусь входит в топ-10 мировых экспортеров молочной и топ-15 - мясной продукции. Доля Беларуси во взаимном экспорте продовольствия в рамках ЕАЭС достигает 40%, а белорусские предприятия готовы делиться передовыми решениями в таких направлениях, как цифровизация животноводства, проектирование и строительство современных молочных комплексов, семеноводство и защита растений, производство высокотехнологичной сельхозтехники и оборудования для кормопроизводства.

На форуме особое внимание уделено повышению эффективности переработки, развитию ветеринарного контроля и устойчивому сельскому хозяйству.

Организатором форума выступил Национальный центр маркетинга при поддержке Посольства Беларуси в Казахстане и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Форум объединил более 100 представителей Беларуси и Казахстана, включая руководителей профильных министерств, ведущих аграрных компаний, научно-исследовательских учреждений и деловых кругов.
