|24.10.2025
Экономика РБ
НА ПОРТАЛЕ «Е-ПАСЛУГА» ДОСТУПНА НОВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ УСЛУГА В СФЕРЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
11:09 24.10.2025
На едином портале электронных услуг «Е-Паслуга» доступна к заказу новая административная процедура.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦЭУ, доступна следующая процедура: 548.15.5.1 «Получение лицензии на осуществление деятельности по оказанию социальных услуг».
Орган-регулятор – Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь. Уполномоченными органами являются Минский горисполком, городской (городов областного подчинения), районный исполкомы по месту нахождения объекта социального обслуживания.
Получатели услуги - негосударственные юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие социальные услуги в форме стационарного социального обслуживания.
Административная процедура доступна для заказа со строгой аутентификацией (с использованием личной электронной цифровой подписи или ID-карты).
