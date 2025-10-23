Экономика РБ

НА ПОРТАЛЕ «Е-ПАСЛУГА» ДОСТУПНА НОВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ УСЛУГА В СФЕРЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

11:09 24.10.2025 На едином портале электронных услуг «Е-Паслуга» доступна к заказу новая административная процедура. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦЭУ, доступна следующая процедура: 548.15.5.1 «Получение лицензии на осуществление деятельности по оказанию социальных услуг». Орган-регулятор – Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь. Уполномоченными органами являются Минский горисполком, городской (городов областного подчинения), районный исполкомы по месту нахождения объекта социального обслуживания. Получатели услуги - негосударственные юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие социальные услуги в форме стационарного социального обслуживания. Административная процедура доступна для заказа со строгой аутентификацией (с использованием личной электронной цифровой подписи или ID-карты).