|24.10.2025
Экономика РБ
АГРАРИИ БЕЛАРУСИ С УЧЕТОМ РАПСА И КУКУРУЗЫ НАМОЛОТИЛИ 10 МЛН. ТОНН ЗЕРНА
10:46 24.10.2025
В Беларуси на 24 октября намолочено 10,047 млн. тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.
В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2,486 млн.тонн, Гродненская – 1,960 млн.тонн, Брестская – 2.003 млн.тонн, Могилевская – 1,319 млн.тонн, Гомельская – 1,233 млн.тонн, Витебская – 1,046 млн.тонн
Зерновые и зернобобовые культуры с кукурузой убраны с 92% площадей, что составляет 2 137 тысяч гектаров
Средняя урожайность зерна (с кукурузой) выше прошлогодней на 4,9 ц/га
Продовольственного зерна поставлено в счет госзаказа 686 тысяч тонн – 98 % от плана
Заготовлено льнотресты 188 тысяч тонн, урожайностью выше прошлогодней на 12,9 ц/га
Кукуруза на силос и зелёный корм убрана с 88% площадей, что составляет 896 тысячи гектаров. Заготовлено сенажа – 13 млн. 824 тыс. тонн – 99% плана. Силоса - 17 млн. 881 тыс.тонн - 86% плана. Травяных кормов - 9 млн. 110 тыс.тонн кормовых единиц - 91% плана
Сахарная свекла убрана с 71% площадей. Накопано 3 миллиона 879 тысяч тонн корнеплода. Урожайность также выше прошлогодней на 38,9 ц/га
Картофеля накопано 668 тысяч тонн.
Всего овощей, выращенных в открытом грунте собрано 166 тысяч тонн. Засеянные площади составляют более 8 тысяч гектаров, уже убрано 83%.
Поднято зяби на площади 346 тысяч гектаров, что составляет 24% от плана в 1 432 тысячи гектаров. Зяблевая обработка почвы ведется всеми регионами в темпах, опережающими прошлогодние.
