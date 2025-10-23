Масштабная реставрация Брестской крепости, финансируемая Союзным государством, выходит на новый этап. О дальнейших планах работ на 2025-2026 гг. и ключевых объектах, которые будут затронуты, в рамках пресс-тура для российских, белорусских и союзных СМИ рассказал заместитель председателя Брестского облисполкома Михаил Баценко, передает корреспондент Soyuz.by.

Как сообщил Баценко, реализация проекта, рассчитанного на 2024–2026 годы, продолжается в соответствии с графиком. Общий объем финансирования реставрации составляет почти 494 миллиона российских рублей.

«На 2025 год и последующий период запланированы важнейшие этапы реализации проекта, — отметил заместитель председателя облисполкома. — В частности, продолжаются капитальный ремонт и реставрация помещений Южной казармы — одного из крупнейших и наиболее сложных объектов, а также реставрация наружного вала Восточного форта».

Особое внимание будет уделено созданию новых мемориальных пространств. «Мы ведем работу по созданию мемориальной зоны в руинах 44 стрелкового полка и Северных руинах, которая станет новым пространством памяти и исторического осмысления подвига защитников крепости», — добавил Баценко.

На 2026 год запланировано завершение капитального ремонта, реставрации и реконструкции руин 44 стрелкового полка, руин в северной части Цитадели и руин у Музея обороны Брестской крепости. Также в рамках проекта будет реализован комплекс мероприятий по музеефикации, включая создание мемориальной зоны «Скорбь» в северо-западной части Цитадели.

Проект охватывает 11 объектов мемориального комплекса и направлен на сохранение исторической аутентичности Брестской крепости, обеспечение безопасности и доступности объектов для посетителей.

СПРАВКА: Материал подготовлен в рамках пресс-тура для российских, белорусских и союзных СМИ, организованного Постоянным Комитетом Союзного государства совместно с Национальным пресс-центром Республики Беларусь при поддержке МИД Беларуси и Брестского областного исполнительного комитета.