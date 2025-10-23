Экономика РБ

БЕЛАВИА ВОЗОБНОВИЛА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ОМАН

10:40 24.10.2025 Авиакомпания «Белавиа» возобновила чартерные рейсы в Оман. Об этом сообщает Telegram-канал национального авиаперевозчика. Менее 7 часов в пути — и Boeing 737-8 доставит пассажиров к бирюзовым волнам. Подробности о выполнении рейса уточняйте у консолидатора — туроператора «ИНТЕРСИТИ»