БЕЛАВИА ВОЗОБНОВИЛА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ОМАН


10:40 24.10.2025

Авиакомпания «Белавиа» возобновила чартерные рейсы в Оман. Об этом сообщает Telegram-канал национального авиаперевозчика.

Менее 7 часов в пути — и Boeing 737-8 доставит пассажиров к бирюзовым волнам.

Подробности о выполнении рейса уточняйте у консолидатора — туроператора «ИНТЕРСИТИ»
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.10.2025
валюта курс
EUR 3.4596
USD 2.9832
RUB 3.6670
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4629 -0.0135
USD 2.9832 -0.0134
RUB 3.6670 +0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4670 3.4790
USD 2.9740 2.9880
RUB 3.6500 3.6630
подробнее

Конвертация в банках
на 24.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1580 1.1660
EUR/RUB 94.6000 95.2000
USD/RUB 81.3000 82.0000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
