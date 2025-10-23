|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
БЕЛАВИА ВОЗОБНОВИЛА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ОМАН
10:40 24.10.2025
Авиакомпания «Белавиа» возобновила чартерные рейсы в Оман. Об этом сообщает Telegram-канал национального авиаперевозчика.
Менее 7 часов в пути — и Boeing 737-8 доставит пассажиров к бирюзовым волнам.
Подробности о выполнении рейса уточняйте у консолидатора — туроператора «ИНТЕРСИТИ»
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 23.10.2025
Курсы в банках
на 24.10.2025
Конвертация в банках
на 24.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте