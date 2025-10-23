ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


МОНИТОРИНГ БЕЛГИЭ: МТС ПРИЗНАН ЛИДЕРОМ ПО КАЧЕСТВУ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ В БЕЛАРУСИ В III КВАРТАЛЕ


09:45 24.10.2025

По результатам мониторинга органа государственного надзора за электросвязью в 3 квартале 2025 года МТС признан лидером по качеству мобильной связи в Республике Беларусь. Сеть мобильного оператора имеет наибольшую итоговую интегральную оценку «БелГИЭ».

Согласно данным отчета на 09:00 24 октября, МТС показал наивысший итоговый результат среди операторов связи как в целом по стране, так и районных центрах, городах, поселках городского типа и сельской местности.

По итогам 3 квартала сеть МТС получила наибольшие совокупные оценки телефонии, включая радиосоединение, качества услуг передачи данных, воспроизведения видео и загрузки веб-страниц. Средняя скорость передачи данных по направлению к абоненту также наибольшая: в районных центрах она составила 26,18 Мбит/с, в областных — 50,88 Мбит/с, в Минске — 53,79 Мбит/с.

С начала этого года крупнейший по числу абонентов оператор связи Беларуси включил более тысячи новых базовых станций 2G, 3G и 4G, а их общее количество превысило 20 тысяч. Сегодня сеть МТС охватывает 98% территории и покрывает почти 23,5 тысячи населенных пунктов, обслуживая 5,7 млн абонентов.

Справка:

«БелГИЭ» ведет систематический контроль качества сотовой подвижной связи, постоянно проводя драйв-тесты множества параметров в соответствии с СТБ 1904-2022 «Услуги сотовой подвижной электросвязи. Требования к качеству и методы контроля». Итоговая оценка рассчитывается на основе методики Европейского института по стандартизации в области телекоммуникаций.
