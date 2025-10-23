Индекс цен производителей промышленной продукции в Могилевской области в сентябре 2025 г. по сравнению с августом 2025 г. составил 100,1%, с декабрем 2024 г. – 105,8%, из него на инвестиционные товары – 100,9% и 100,3% соответственно, промежуточные товары – 99,6% и 106%, потребительские товары – 101% и 106,6% соответственно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции (без учета крестьянских (фермерских) хозяйств) в сентябре 2025 г. по сравнению с августом 2025 г. составил 100,3%, с декабрем 2024 г. – 103,4%, в том числе в растениеводстве – 100,4% и 104% соответственно, животноводстве – 100,3% и 103,2% соответственно.