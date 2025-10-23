ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ЦЕНЫ НА ПРОМПРОДУКЦИЮ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 5,8%


09:27 24.10.2025

Индекс цен производителей промышленной продукции в Могилевской области в сентябре 2025 г. по сравнению с августом 2025 г. составил 100,1%, с декабрем 2024 г. – 105,8%, из него на инвестиционные товары – 100,9% и 100,3% соответственно, промежуточные товары – 99,6% и 106%, потребительские товары – 101% и 106,6% соответственно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции (без учета крестьянских (фермерских) хозяйств) в сентябре 2025 г. по сравнению с августом 2025 г. составил 100,3%, с декабрем 2024 г. – 103,4%, в том числе в растениеводстве – 100,4% и 104% соответственно, животноводстве – 100,3% и 103,2% соответственно.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.10.2025
валюта курс
EUR 3.4596
USD 2.9832
RUB 3.6670
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4629 -0.0135
USD 2.9832 -0.0134
RUB 3.6670 +0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4670 3.4790
USD 2.9740 2.9880
RUB 3.6500 3.6630
подробнее

Конвертация в банках
на 24.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1580 1.1660
EUR/RUB 94.6000 95.2000
USD/RUB 81.3000 82.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте