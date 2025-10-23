Минский автомобильный завод передал один из самых передовых образцов экологической техники – электромусоровоз MAZ-GTe – в опытную эксплуатацию белорусской компании, которая является лидером на рынке комплексного обращения с отходами в Минске и Минской области – ОДО «Экология Города». Об этом сообщает пресс-служба Минского автомобильного завода.

Мероприятие прошло с участием министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сергея Масляка, главы Администрации Заводского района Владимира Шибеко, генерального директора ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Валерия Иванковича и генерального директора ОДО «Экология города» Сергея Петросяна.

В своей речи министр природных ресурсов и охраны окружающей среды подчеркнул, что одно из направлений стратегии развития нашего государства нацелено на использование электротранспорта.

«Для такого мегаполиса, как город Минск, проблема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу особо актуальна, потому здесь эксплуатируется достаточно большое количество автотранспорта. За последние десять лет благодаря усилиям государства, бизнеса, предприятий, организаций, нам удалось значительно снизить выбросы в атмосферу, и работа в этом вопросе продолжается. То, что сегодня электротранспорт врывается в сферу жилищно-коммунального хозяйства, тоже тому подтверждение. Сейчас чувствуется особая гордость за то, что это техника белорусского производства и выпущена она Минским автомобильным заводом. Горд также и за то, что это инновационное решение сегодня реализовано с таким успехом», - отметил министр.

Сергей Михайлович выразил уверенность, что предприятие произведет еще не одну единицу данной техники, и экологичный транспорт будет работать на благо наших граждан, а также найдет потребителя и за рубежом. К слову, министр лично провел тест-драйв новинки и поделился впечатлениями:

— У меня остались только положительные эмоции. У машины очень мягкий ход. Достаточно быстро привыкаешь к ее габаритам, создается хорошая обзорность за счет электронных зеркал, панель управления и все рычаги удобно расположены.

Переданный в опытную эксплуатацию MAZ-GTe будет обслуживать жилой комплекс «Минск-Мир», осуществляя вывоз вторично-материальных ресурсов. Период опытной эксплуатации составит один год. Этого времени достаточно, чтобы оценить эффективность использования новой модели в реальных условиях, собрать технические данные и определить направления ее дальнейшего совершенствования.

« Это действительно новая веха в развитии электротранспорта. Возможно, проект положит начало глобальному направлению, связанному с электрификацией машиностроения, — отметил генеральный директор Минского автомобильного завода Валерий Иванкович. — Убежден, компания, которой мы предоставляем нашу новинку, будет эффективно ее эксплуатировать. Объединив усилия, мы продолжим работу над улучшением данного вида транспорта, чтобы сделать это направление перспективным. Я верю, что наш проект будет успешным».

В свою очередь руководитель ОДО «Экология города» Сергей Петросян поблагодарил руководство и всех сотрудников МАЗа за прекрасно проделанную работу над созданием MAZ-GTe.

«Когда-то давно, во время деловой встречи с заместителем генерального директора – техническим директором Минского автозавода Александром Кравченко, мы просили предприятие рассмотреть возможность разработки именно электромусоровоза. И нашу просьбу услышали», - уточнил Сергей Петросян

Важно отметить, что Минским автомобильным заводом проведена большая работа по достижению максимального уровня локализации. Все электрическое оборудование было спроектировано и установлено специалистами Минского автозавода.

«В этом автомобиле мы использовали самые современные технологические решения, — рассказал директор научно-технического центра – главный конструктор Андрей Савчиц. — И главное, что концепт электроники и электрооборудования — это наши разработки. Вместо клавиш в кабине водителя установлена сенсорная панель, но мы сохранили привычную всем кнопку аварийного сигнала. Программное обеспечение для электронных блоков разработали наши молодые специалисты. Электронная пневмоподвеска — также создана автозаводцами. Благодаря этому мы можем быстро под требования заказчика внести любые изменения, что делает наш продукт более конкурентоспособным».

Кроме этого, в машине установлена система удаленного мониторинга за эксплуатацией транспортного средства, которая позволит специалистам Минского автомобильного завода дистанционно следить за параметрами техники во время работы для последующего улучшения электромусоровоза.

Передача MAZ-GTe — результат тесного взаимодействия между ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАТОМАЗ», Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и профильным оператором. Это яркий пример того, как промышленность и государство объединяются ради общей цели — сделать процесс сортировки отходов простым, удобным и эффективным, чтобы каждый мог внести свой вклад в сохранение окружающей среды и повышение качества жизни граждан.

Минский автомобильный завод продолжает курс на развитие экологически чистого транспорта, подтверждая свою приверженность инновациям и устойчивому будущему Республики Беларусь.

MAZ-GTe — это не просто техника, это инновационное решение, представляющее собой мощный и экономичный транспорт (энономия в 2,5 раза), идеально подходящий для городских условий: высокая маневренность, уменьшенный радиус разворота, эффективное распределение нагрузок по осям. Он разработан с учетом высоких современных требований к технике. Электрическая силовая установка мощностью 150 кВт позволяет сократить выбросы вредных веществ, снизить уровень шума и повысить экологическую безопасность при выполнении ежедневных задач по вывозу отходов. Литий-железно-фосфатные батареи емкостью 256 кВт/ч обеспечивают запас хода на одной зарядке до 200 км.

Объем кузова специального оборудования - 20 м3, технически допустимая масса загружаемых отходов - до 10т. Автомобиль оснащен универсальными захватами для обслуживания различных видов контейнеров вместимостью до 2 м3., время загрузки контейнера – 15 секунд. Коэффициент уплотнения - 1:8, время прессования – 25 секунд. Для удобства оператора применена новая откидная конструкция заднего борта, что существенно понижает погрузочную высоту крупногабаритного ТКО. Управление операциями при выгрузке отходов осуществляется как из кабины водителя, так и с помощью выносного пульта управления.

Особое внимание уделено безопасности и комфорту водителя:

- MAZ-GTe имеет уникальную вынесенную вперед кабину с пониженным входом. В конструкции применен комфортный вход в кабину (только 37 см от уровня дороги до первой ступени). Кабина просторная с ровным полом, в ней предусмотрена возможность встать в полный рост (внутреняя высота - 2 м). Объем кабины на 1,2 м куб. больше классической). Оборудована рабочим местом водителя и 3-мя местами для операторов.

- новая приборная панель с цветным ЖК-дисплеем диагональю 31 см, новая сенсорная панель управления (диагональю 25 см), что позволяет обеспечить визуальный контроль управления микроклиматом, специальным оборудованием, пневмоподвеской. «Старт-стоп» обеспечен от нажатия кнопки на сенсорной панели;

- современная система кругового обзора на 360 градусов, изображения заднего вида с 4-х камер выводятся на боковые мониторы на стойках внутри кабины. Такое решение позволяет исключить мертвые зоны и сделать комфортным и безопасным маневрирование в условиях узких дворовых территорий.

- кондиционер, электроподогрев лобового стекла, мультируль, сидения повышенной комфортности – все для комфорта водителя и операторов.