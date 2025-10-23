|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ЛУКАШЕНКО: ЖИЛЬЕ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ НЕОБХОДИМО РАСПРЕДЕЛЯТЬ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
17:07 23.10.2025
Жилье для многодетных семей необходимо распределять по всей стране. Об этом Александр Лукашенко заявил 23 октября 2025 года на совещании с руководством Совмина, сообщает пресс-служба президента.
Глава государства обратил внимание, что строительство жилья для военнослужащих и многодетных семей входит в число приоритетов для государства и будет в дальнейшем оставаться вопросом номер один. И для поддержки многодетных семей сейчас уже делается немало, включая помощь при строительстве жилья и выплату семейного капитала.
Однако в части строительства жилья Глава государства критически отозвался о местах размещения домов для многодетных.
«Мы начали строить жилье в Минске, в удобных местах, стягивая рабочую силу в города. Что мы делаем? - сказал он. - Мы зачем многодетные семьи стягиваем к Минску? Они должны, как все, жить по всей стране. Равномерное распределение рабочих рук, рабочей силы, как это было в советские времена».
Кроме того, за пределами крупных городов есть возможность строительства не только квартир, а домов с приусадебными участками, где можно что-то выращивать.
"Надо копошиться в земле и что-то делать своими руками. Мы про это забыли, начали в Минске, областных центрах строить жилье для многодетных", - заметил Александр Лукашенко.
Президент также подчеркнул, что при оказании помощи подход должен быть адресным, нельзя действовать общим чохом. "Прежде чем обеспечить человека, дом дать или квартиру, вы разберитесь, кому мы с господдержкой даем жилье, что это за многодетные семьи. Разбираться надо в деталях", - обратил внимание Глава государства.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 23.10.2025
Курсы в банках
на 23.10.2025
Конвертация в банках
на 23.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте