Экономика РБ


ЛУКАШЕНКО: ЖИЛЬЕ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ НЕОБХОДИМО РАСПРЕДЕЛЯТЬ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ


17:07 23.10.2025

Жилье для многодетных семей необходимо распределять по всей стране. Об этом Александр Лукашенко заявил 23 октября 2025 года на совещании с руководством Совмина, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства обратил внимание, что строительство жилья для военнослужащих и многодетных семей входит в число приоритетов для государства и будет в дальнейшем оставаться вопросом номер один. И для поддержки многодетных семей сейчас уже делается немало, включая помощь при строительстве жилья и выплату семейного капитала.

Однако в части строительства жилья Глава государства критически отозвался о местах размещения домов для многодетных.

«Мы начали строить жилье в Минске, в удобных местах, стягивая рабочую силу в города. Что мы делаем? - сказал он. - Мы зачем многодетные семьи стягиваем к Минску? Они должны, как все, жить по всей стране. Равномерное распределение рабочих рук, рабочей силы, как это было в советские времена».

Кроме того, за пределами крупных городов есть возможность строительства не только квартир, а домов с приусадебными участками, где можно что-то выращивать.

"Надо копошиться в земле и что-то делать своими руками. Мы про это забыли, начали в Минске, областных центрах строить жилье для многодетных", - заметил Александр Лукашенко.

Президент также подчеркнул, что при оказании помощи подход должен быть адресным, нельзя действовать общим чохом. "Прежде чем обеспечить человека, дом дать или квартиру, вы разберитесь, кому мы с господдержкой даем жилье, что это за многодетные семьи. Разбираться надо в деталях", - обратил внимание Глава государства.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.10.2025
валюта курс
EUR 3.4596
USD 2.9832
RUB 3.6670
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4629 -0.0135
USD 2.9832 -0.0134
RUB 3.6670 +0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4670 3.4750
USD 2.9750 2.9800
RUB 3.6500 3.6630
подробнее

Конвертация в банках
на 23.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1630 1.1660
EUR/RUB 94.6000 94.8800
USD/RUB 81.5300 81.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
