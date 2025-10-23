ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


НОВЫЙ ЭТАП НАРАЩИВАНИЯ МОЩНОСТЕЙ 4G: МТС И BECLOUD ПРОДОЛЖАЮТ УСИЛИВАТЬ СЕТЬ В РЕГИОНАХ СТРАНЫ


14:20 23.10.2025

Компания МТС совместно с инфраструктурным оператором beCloud завершила очередной этап модернизации сети четвертого поколения. В рамках него дополнительно включены 157 секторов на 84 базовых станциях LTE.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, работы охватили 65 населенных пунктов, включая столицу, Витебск, Гродно и Могилев. В числе районных центров, где были наращены мощности 4G, — Борисов, Буда-Кошелево, Быхов, Ельск, Жлобин, Кобрин, Лида, Орша и Пинск. Также улучшения затронули небольшие города и сельские населенные пункты.

Более 60% включенных секторов базовых станций работают в полосе 1800 МГц. Данный диапазон частот применяется как в городах, так и в сельской местности, обеспечивая оптимальный баланс между широким географическим покрытием и стабильностью сигнала, особенно в условиях высокой нагрузки на сеть.

С начала года включена почти тысяча базовых станций LTE. На сегодня сеть 4G МТС охватывает около 21 тысячи населенных пунктов на территории, где проживает 99,42% населения Беларуси.

Справка:

МТС — крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов. Компания в 2015 году первой в Беларуси предоставила пользователям доступ к связи 4G, а в 2022 году — запустила голосовые вызовы по технологии VoLTE. Работы по развитию сети оператор ведет совместно с инфраструктурным партнером beCloud. Узнать подробнее про 4G в МТС можно на сайте компании.

МТС является лидером по качеству мобильной связи в Республике Беларусь по итогам 2 квартала. Сеть оператора имеет наибольшую итоговую интегральную оценку по результатам измерений, проведенных органом государственного надзора за электросвязью — предприятием «БелГИЭ». Об этом свидетельствуют данные мониторинга качества услуг электросвязи на 09:00 23 октября.
