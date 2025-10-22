ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ПАРТИЮ «СЕРОГО» ИМПОРТА СТОИМОСТЬЮ СВЫШЕ $800 ТЫС. НАМЕРЕВАЛСЯ ВВЕЗТИ В СТРАНУ БЕЛОРУССКИЙ ИП


13:22 23.10.2025

Белорусский индивидуальный предприниматель намеревался ввезти в страну партию «серого» импорта стоимостью свыше 800 тыс. долларов США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, перемещал он товары иностранного производства из России без документов. Не было и подтверждения их ввоза через внешнюю границу Евразийского экономического союза.

Факт установлен в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Оперативной таможни.

Почти 72 тыс. единиц электронных сигарет, жидкостей для них, наушников, домашних мультимедийных платформ, игровых приставок, косметических инструментов и другого ввозились в грузовике Mercedes-Benz Sprinter с прицепом.

По факту незаконной транспортировки товаров Оперативной таможней начат административный процесс в соответствии со ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь.

Проводится дальнейшая проверка по признакам административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 15.5 и ст. 13.24 КоАП Республики Беларусь.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.10.2025
валюта курс
EUR 3.4745
USD 2.9966
RUB 3.6627
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4764 +0.0093
USD 2.9966 +0.0186
RUB 3.6627 -0.0173
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4670 3.4750
USD 2.9750 2.9800
RUB 3.6500 3.6630
подробнее

Конвертация в банках
на 23.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1630 1.1660
EUR/RUB 94.6000 94.8800
USD/RUB 81.5300 81.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
