|23.10.2025
Экономика РБ
ПАРТИЮ «СЕРОГО» ИМПОРТА СТОИМОСТЬЮ СВЫШЕ $800 ТЫС. НАМЕРЕВАЛСЯ ВВЕЗТИ В СТРАНУ БЕЛОРУССКИЙ ИП
13:22 23.10.2025
Белорусский индивидуальный предприниматель намеревался ввезти в страну партию «серого» импорта стоимостью свыше 800 тыс. долларов США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, перемещал он товары иностранного производства из России без документов. Не было и подтверждения их ввоза через внешнюю границу Евразийского экономического союза.
Факт установлен в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Оперативной таможни.
Почти 72 тыс. единиц электронных сигарет, жидкостей для них, наушников, домашних мультимедийных платформ, игровых приставок, косметических инструментов и другого ввозились в грузовике Mercedes-Benz Sprinter с прицепом.
По факту незаконной транспортировки товаров Оперативной таможней начат административный процесс в соответствии со ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь.
Проводится дальнейшая проверка по признакам административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 15.5 и ст. 13.24 КоАП Республики Беларусь.
