Первый Белорусско-Казахстанский аграрный форум — знаковое событие, открывающее новый этап взаимодействия между двумя странами в агропромышленной сфере, состоялся 23 октября 2025 года в Астане.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального центра маркетинга, итогом форума стало подписание ряда соглашений о сотрудничестве между предприятиями и научными центрами Беларуси и Казахстана, а также заключение коммерческих контрактов на сумму свыше 90 миллионов долларов США.

Первый Белорусско-Казахстанский аграрный форум направлен на укрепление двусторонних связей, развитие совместных проектов в области сельского хозяйства, агротехнологий и инновационных решений для агропромышленного комплекса. Организатором форума выступил Национальный центр маркетинга при поддержке Посольства

Беларуси в Казахстане и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Форум объединил более представителей Беларуси и Казахстана, включая руководителей профильных министерств, ведущих аграрных компаний, научно-исследовательских учреждений и деловых кругов.

В рамках программы прошли тематические панельные сессии, презентации передовых разработок в области агротехники, растениеводства, животноводства и биотехнологий.