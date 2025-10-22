В Минске составили рейтинг самых дорогих и дешевых улиц.

Самой дорогой для покупки жилья в Минске оказалась улица Петра Мстиславца, а наиболее дешевой – улица Академика Красина. Рейтинг самых дорогих и наиболее дешевых улиц столицы и пригорода составила площадка Куфар на основе анализа тысяч предложений и реальных сделок, заключенных в 2025 году.

Исследование показало, что дороже всего обходятся квартиры в новых кварталах – в «Маяке Минска», «Парке Челюскинцев», «Новой Боровой» и «Минск-Мире». А вот меньше всего стоят квартиры за кольцевой дорогой, рядом с железной дорогой и крупными заводами. Разница в цене между ними стала двухкратной.

Самые дорогие – от «Маяка» до «Новой Боровой»

Так, самой дорогой в Минске оказалась улица Петра Мстиславца в «Маяке». Высоко ценится жилье в первых домах вдоль торгового центра. Они строились раньше других – и застройка там менее плотная и высотная. Средняя стоимость «квадрата» достигла 2681 доллара.

Второе место занимает улица Макаенка, где тон задают высотки «Парка Челюскинцев». В большей степени востребованы квартиры с видом на парк. Цены на них составляют 2498 долларов за кв.м.

На третьей позиции разместилась улица Белградская в «Минск-Мире». Вся она застроена новыми домами, что и влияет на среднюю стоимость «метра» – 2498 долларов. Некоторые строились для последующей перепродажи. Несмотря на большое предложение, цены не думают снижаться.

Строчкой ниже оказалась улица Братьев Райт в «Новой Боровой». Своей популярность отчасти обязана близостью к инфраструктуре – детским садам, новой поликлинике и центральной площади. Квартиры расходятся в среднем по 2476 долларов за «метр».

Замыкает пятерку улица Николы Теслы, пересекающая «Минск-Мир» с запада на восток. В домах много вакантных квартир, которые реализуют на «вторичке». «Квадрат» стоит в среднем 2239 долларов.

Самые дешевые – от Сосен до Тракторного завода

Рейтинг самых дешевых улиц возглавляет улица Академика Красина в поселке Сосны. Бывший закрытый городок за Шабанами редко выбирают для переезда. Отсюда и низкая средняя стоимость «метра» – 1300 долларов.

Второе место занимает улица Майская в Прилуках. Она застроена спальными панельками, которые из-за отдаленности от Минска не избалованы спросом. Квартиры в среднем стоят 1301 доллар за кв.м.

Третьей идет улица Корженевского в микрорайоне Курасовщина. Густонаселенную застройку отличает крайне дешевое жилье в пределах кольцевой – в среднем 1320 долларов за «квадрат».

За ней идет улица Михася Лынькова уже в другом микрорайоне – в Масюковщине. Она растянулась вдоль железной дороги, за которой – Веснянка и Лебяжий. Средняя стоимость «метра» на Лынькова невысока – 1134 доллара.

Бюджетный список замыкает улица Олега Кошевого, связавшая Партизанский проспект с Тракторным заводом. Невысокая советская застройка манит фасадами с богатым декором, но квартиры могут нуждаться в ремонте. Средняя стоимость «квадрата» – 1336 долларов.

«В Минске не ощущается разделение на богатые и бюджетные районы. Всё, как правило, зависит от концентрации новостроек или старого жилого фонда. Например, рядом с самой дорогой улицей можно найти хрущевки с доступным жильем, а если перейти железную дорогу, то начинается Лебяжий с более дорогой застройкой. Мы видим, что спрос смещается в сторону домов, которые построены за последние 10-15 лет. В то же время растет популярность исторической застройки – квартиры в «сталинках» могут уходить по очень высоким ценам», – отмечают в Куфаре.

Рейтинг основан на статистике Куфар Недвижимость. Для расчета использованы как цены предложений, так и данные реальных сделок. На одной из самых крупных в Беларуси площадок каждый месяц совершают десятки тысяч сделок по покупке, аренде и посуточному съему квартир, домов и других объектов недвижимости.