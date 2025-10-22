В январе-сентябре 2025 г. в Могилевской области в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 3145,5 млн. рублей и увеличилось по сравнению с январем-сентябрем 2024 г. в сопоставимых ценах на 7,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2661,7 млн. рублей, или в сопоставимых ценах на 11,6% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 163,4 тыс. тонн, молока – 580,1 тыс. тонн. Яиц получено 329,8 млн. штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 98,3% объема производства скота и птицы (в живом весе), 96,1% молока и 86,8% производства яиц.

На 1 октября 2025 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 467,1 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 162,1 тыс. голов. Численность свиней составила 202,3 тыс. голов.

В сельскохозяйственных организациях области практически завершена уборка зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы). На 1 октября 2025 г. намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 1146,2 тыс. тонн, что в 1,5 раза больше, чем на соответствующую дату 2024 года, при средней урожайности 33 центнера с одного гектара убранной площади (на 1 октября 2024 г. – 23,8 центнера).

На начало октября текущего года картофель убран с 72,3% площадей, подлежащих уборке. Накопано картофеля 108,8 тыс. тонн, что на 20,3% больше, чем на 1 октября 2024 г., при средней урожайности 397 центнеров с одного гектара (на 1 октября 2024 г. – 428 центнеров).

Свекла сахарная убрана с 37,7% площадей, подлежащих уборке. Валовой сбор свеклы сахарной получен 171,7 тыс. тонн, что на 8,3% больше, чем на соответствующую дату 2024 года, при средней урожайности 376 центнеров с одного гектара (на 1 октября 2024 г. – 344 центнера).

Овощи убраны с 73,8% площадей, подлежащих уборке. Производство овощей составило 9,7 тыс. тонн, что в 1,7 раза больше, чем на 1 октября 2024 г., при средней урожайности 94 центнера с одного гектара (на 1 октября 2024 г. – 84 центнера).

На 1 октября 2025 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм на площади 160,6 тыс. гектаров, или на 12,8% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Посевная площадь под озимый рапс составила 76,3 тыс. гектаров (на 9,2% больше). Зяблевая вспашка почвы проведена на площади 2,7 тыс. гектаров.

В области продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 октября 2025 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 1340,9 тыс. тонн кормовых единиц (на 10,5% больше, чем на 1 октября 2024 г.), из них кормов из трав – 880,4 тыс. тонн (на 2,4% больше). В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 24,7 центнера кормовых единиц (на 14,4% больше), кормов из трав – 25 центнеров (на 8,7% больше).