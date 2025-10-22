|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
СЕГОДНЯ СТАРТУЕТ III РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОРУМ РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ
11:39 23.10.2025
Сегодня стартует III Республиканский форум работающей молодежи. Об этом сообщает Telegram-канал Минобразования со ссылкой на Moladz.by
В Гомеле соберутся самые активные и инициативные представители работающей молодежи со всей страны.
В программе:
Панельные дискуссии и работа секций по ключевым темам: от молодежной политики и поддержки семей до искусственного интеллекта и трендов в соцсетях.
Знакомство с лучшими практиками ведущих предприятий Гомеля.
Подписание важных соглашений о сотрудничестве.
Заседание Республиканского совета работающей молодежи.
Трудовая акция «Мы помним», приуроченная к 80-летию Победы.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 22.10.2025
Курсы в банках
на 23.10.2025
Конвертация в банках
на 23.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте