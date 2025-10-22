ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
СЕГОДНЯ СТАРТУЕТ III РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОРУМ РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ


11:39 23.10.2025

Сегодня стартует III Республиканский форум работающей молодежи. Об этом сообщает Telegram-канал Минобразования со ссылкой на Moladz.by

В Гомеле соберутся самые активные и инициативные представители работающей молодежи со всей страны.

В программе:

Панельные дискуссии и работа секций по ключевым темам: от молодежной политики и поддержки семей до искусственного интеллекта и трендов в соцсетях.

Знакомство с лучшими практиками ведущих предприятий Гомеля.

Подписание важных соглашений о сотрудничестве.

Заседание Республиканского совета работающей молодежи.

Трудовая акция «Мы помним», приуроченная к 80-летию Победы.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.10.2025
валюта курс
EUR 3.4745
USD 2.9966
RUB 3.6627
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4764 +0.0093
USD 2.9966 +0.0186
RUB 3.6627 -0.0173
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4700 3.4800
USD 2.9770 2.9890
RUB 3.6530 3.6590
подробнее

Конвертация в банках
на 23.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1620 1.1680
EUR/RUB 94.8000 95.3900
USD/RUB 81.5000 81.7900
подробнее
