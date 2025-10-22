Экономика РБ

СЕГОДНЯ СТАРТУЕТ III РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОРУМ РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ

11:39 23.10.2025 Сегодня стартует III Республиканский форум работающей молодежи. Об этом сообщает Telegram-канал Минобразования со ссылкой на Moladz.by В Гомеле соберутся самые активные и инициативные представители работающей молодежи со всей страны. В программе: Панельные дискуссии и работа секций по ключевым темам: от молодежной политики и поддержки семей до искусственного интеллекта и трендов в соцсетях. Знакомство с лучшими практиками ведущих предприятий Гомеля. Подписание важных соглашений о сотрудничестве. Заседание Республиканского совета работающей молодежи. Трудовая акция «Мы помним», приуроченная к 80-летию Победы.