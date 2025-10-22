|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ФИРМА-ЗАСТРОЙЩИК НЕЗАКОННО ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В 5 ЖИЛЫХ ДОМАХ И ПРОДАЛА ИХ
11:17 23.10.2025
Комитетом госконтроля Минской области установлено, что коммерческий застройщик жилья в г.Дзержинске незаконно присвоил подвальные помещения в поостренных за счет средств дольщиков домах и продал их. Об этом сообщает Telegram-канал КГК.
После завершения строительства данный застройщик предоставил в агентство по государственной регистрации и земельному кадастру недостоверные сведения, на основании которых за ним было зарегистрировано право собственности на 10 подвальных помещений в 5 построенных домах общей площадью почти 2,5 тыс. кв. м. После регистрации складских помещений компания-застройщик продала их взаимосвязанной коммерческой структуре.
Проверка КГК показала, что регистрации складских помещений была незаконной. Они не отвечали техническим требованиям, предъявляемым к таким помещениям. Кроме того, складские помещения не предусматривались при строительстве домов (их не было в проектных декларациях).
На основании собранных материалов экономический суд Минской области принял решение признать недействительной государственную регистрацию складских помещений в 5 домах. Площади этих помещений возвращены в состав общего имущества многоквартирных жилых домов.
Кроме того, признаны недействительными последующие договоры купли-продажи этих объектов, в связи с чем в бюджет дополнительно поступило более 30 тыс. рублей налогов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 22.10.2025
Курсы в банках
на 23.10.2025
Конвертация в банках
на 23.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте