ФИРМА-ЗАСТРОЙЩИК НЕЗАКОННО ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В 5 ЖИЛЫХ ДОМАХ И ПРОДАЛА ИХ


11:17 23.10.2025

Комитетом госконтроля Минской области установлено, что коммерческий застройщик жилья в г.Дзержинске незаконно присвоил подвальные помещения в поостренных за счет средств дольщиков домах и продал их. Об этом сообщает Telegram-канал КГК.

После завершения строительства данный застройщик предоставил в агентство по государственной регистрации и земельному кадастру недостоверные сведения, на основании которых за ним было зарегистрировано право собственности на 10 подвальных помещений в 5 построенных домах общей площадью почти 2,5 тыс. кв. м. После регистрации складских помещений компания-застройщик продала их взаимосвязанной коммерческой структуре.

Проверка КГК показала, что регистрации складских помещений была незаконной. Они не отвечали техническим требованиям, предъявляемым к таким помещениям. Кроме того, складские помещения не предусматривались при строительстве домов (их не было в проектных декларациях).

На основании собранных материалов экономический суд Минской области принял решение признать недействительной государственную регистрацию складских помещений в 5 домах. Площади этих помещений возвращены в состав общего имущества многоквартирных жилых домов.

Кроме того, признаны недействительными последующие договоры купли-продажи этих объектов, в связи с чем в бюджет дополнительно поступило более 30 тыс. рублей налогов.
