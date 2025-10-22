ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РАБОТНИКОВ МТЗ ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ В 2026 ГОДУ


11:11 23.10.2025

На Минском тракторном заводе рассматривают возможность создания в 2026 году мобильного приложения для работников предприятия. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник отдела разработки и сопровождения программных систем управления информационных технологий ОАО «МТЗ» Дмитрий Пугач.

«Приложение станет завершающим этапом перехода предприятия на единую информационную систему управления персоналом. В нем работники смогут увидеть свои расчетные листы, скачать образцы заявлений, запросить справку о заработной плате, посмотреть табель учета рабочего времени, узнать новости предприятия и другую актуальную информацию», — пояснил Дмитрий Пугач.

В настоящее время в рамках внедрения новой системы реализован этап автоматизации кадровой работы. Следующим шагом станет перевод в систему табельного учета. Как подчеркнули в УИТ, он обусловлен необходимостью оптимизации работы ряда управлений и служб предприятия, а также защиты персональных данных.
Курсы валют НБ РБ
с 23.10.2025
валюта курс
EUR 3.4745
USD 2.9966
RUB 3.6627
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4764 +0.0093
USD 2.9966 +0.0186
RUB 3.6627 -0.0173
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4700 3.4800
USD 2.9770 2.9890
RUB 3.6530 3.6590
подробнее

Конвертация в банках
на 23.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1620 1.1680
EUR/RUB 94.8000 95.3900
USD/RUB 81.5000 81.7900
подробнее
