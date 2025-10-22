На Минском тракторном заводе рассматривают возможность создания в 2026 году мобильного приложения для работников предприятия. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник отдела разработки и сопровождения программных систем управления информационных технологий ОАО «МТЗ» Дмитрий Пугач.

«Приложение станет завершающим этапом перехода предприятия на единую информационную систему управления персоналом. В нем работники смогут увидеть свои расчетные листы, скачать образцы заявлений, запросить справку о заработной плате, посмотреть табель учета рабочего времени, узнать новости предприятия и другую актуальную информацию», — пояснил Дмитрий Пугач.

В настоящее время в рамках внедрения новой системы реализован этап автоматизации кадровой работы. Следующим шагом станет перевод в систему табельного учета. Как подчеркнули в УИТ, он обусловлен необходимостью оптимизации работы ряда управлений и служб предприятия, а также защиты персональных данных.