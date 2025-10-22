В «Великом камне» на площадке парка SINOMACH «Факел» 22 октября 2025 года состоялся круглый стол по теме «Презентация и нетворкинг технологических проектов Беларуси: глобальная связь и синергия инноваций». Мероприятие прошло под эгидой Комитета по науке и технике г.Пекина, а также администрации одного из крупнейших технопарков Китая «Чжунгуаньцунь».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе индустриального парка, участники обсудили широкий спектр вопросов по использованию современных технологий и оборудования в сельском хозяйстве.

В круглом столе приняли участие руководство и сотрудники администрации индустриального парка. С презентациями выступили представители Академии наук Беларуси, резидента парка компании «АТК», компании «Технологии земледелия». В формате онлайн к круглому столу присоединились представители технопарка «Чжунгуаньцунь», некоторых китайских компаний, чья деятельность связана с технологиями в АПК.