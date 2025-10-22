Беларусбанк совместно с Ассоциацией китайских компаний выступил организатором конференции «Состояние и перспективы развития индустрии китайских автомобилей в странах ЕАЭС». Мероприятие проводилось в рамках реализации заключенного Соглашения о сотрудничестве между Беларусбанком и Ассоциацией китайских компаний.

Банк на конференции представляли директор департамента корпоративного бизнеса Татьяна Пашкевич и главный специалист отдела корпоративного бизнеса ЦБУ № 510 в Минске Галина Голубович. В своей приветственной речи Татьяна Пашкевич отметила ключевую роль Беларусбанка как главного расчетного окна в развитии торгово-экономических отношений между Беларусью и Китаем, а Галина Голубович представила аудитории полный перечень продуктов и услуг, предлагаемых банком и дочерними предприятиями банковского холдинга.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, таможенное регулирование, логистические поставки, хранение транспортных средств, а также финансовые инструменты поддержки импорта автомобилей из Китая — все эти темы нашли свое отражение на мероприятии.

В завершение конференции ее участники смогли провести В2В-переговоры и продолжить деловое общение в неформальной обстановке для обсуждения вопросов взаимовыгодного сотрудничества.