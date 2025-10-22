В январе-сентябре 2025 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 12826,4 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 97,6% к уровню января-сентябре 2024 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 0,3%, в обрабатывающей промышленности на снизился на 2,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом вырос на 1,5%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений уменьшился на 4%.

Индекс промышленного производства в сентябре 2025 г. по сравнению с августом 2025 г. составил 101,5%.