|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ПРОМПРОИЗВОДСТВО МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ СОКРАТИЛОСЬ НА 2,4%
09:44 23.10.2025
В январе-сентябре 2025 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 12826,4 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 97,6% к уровню января-сентябре 2024 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 0,3%, в обрабатывающей промышленности на снизился на 2,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом вырос на 1,5%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений уменьшился на 4%.
Индекс промышленного производства в сентябре 2025 г. по сравнению с августом 2025 г. составил 101,5%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 22.10.2025
Курсы в банках
на 23.10.2025
Конвертация в банках
на 23.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте