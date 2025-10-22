ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
22.10.2025   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Статьи
Экономика РБ


ЛУКАШЕНКО ЗАСЛУШАЛ ДОКЛАДЫ КРУТОГО И КОЧАНОВОЙ


17:08 22.10.2025

Александр Лукашенко 22 октября заслушал доклады Главы Администрации Президента Дмитрия Крутого и Председателя Совета Республики Национального собрания Натальи Кочановой. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Главной темой в докладе Дмитрия Крутого была подготовка большого совещания по обеспечению устойчивого развития Витебской области, которое состоится в конце текущей недели. Президенту был доложен план предстоящей работы, главные пункты которого - предметные отчеты областного руководства по основным направлениям.

Обсуждены также вопросы, которые требуют постоянного внимания и контроля. Речь о серьезных решениях, которые принимались по Витебской области ранее. Это работа интеграционных структур и агропромышленного комплекса региона в целом, работа промышленного сектора и ситуация на проблемных предприятиях, а главное - программа развития области. Все эти направления находятся на особом контроле, и в пятницу на совещании по каждому из них предстоит отдельный разговор. Это подчеркнул Александр Лукашенко, заслушивая доклад Главы Администрации Президента.

Второй темой доклада Дмитрия Крутого стала информационная работа. Ее регулирование входит в сферу ответственности Администрации Президента. Речь в докладе шла о работе членов Правительства и высших должностных лиц в СМИ. Это включает информирование и разъяснительную работу по ключевым аспектам, входящим в компетенцию министерств и ведомств, а также реагирование на волнующие население вопросы. Ключевое поручение Главы государства - выстраивание информационного баланса.

Кроме того, было доложено о совершенствовании механизма командирования должностных лиц за рубеж и организации рабочего процесса с учетом требований Директивы № 11 - проведение совещаний, коллегий и других мероприятий во внерабочее время, без отвлечения должностных лиц от выполнения их прямых профессиональных обязанностей.

Основной темой доклада Натальи Кочановой Главе государства стал мониторинг сферы торговли на местах и процессов ценообразования. По поручению Президента такой мониторинг осуществляют Совет Республики и Палата представителей. Руководители палат парламента регулярно докладывают Главе государства актуальный срез информации по данным темам. В частности, раз в месяц отчет о результатах мониторинга Президенту направляет Палата представителей. На этих же вопросах было сконцентрировано внимание и во время доклада Председателя Совета Республики - справедливость в вопросах ценообразования, организация торговли в регионах и сельской местности, настроения в обществе в целом и проблемные вопросы, волнующие население.

Кроме того, Наталья Кочанова доложила Главе государства блок кадровых вопросов, которые входят в компетенцию Совета Республики.
